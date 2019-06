Conférence internationale des jeux sérieux à Montréal

La 10e édition de la conférence internationale Serious Play se tiendra pour une première fois au Canada, à Montréal, du 10 au 12 juillet 2019. Ayant pour sujet central le jeu comme outil pédagogique, la conférence proposera à ses participants une centaine de présentations et d’ateliers interactifs en anglais sur une période de trois jours, au Complexe des sciences Pierre-Dansereau, à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

L’événement réunira divers intervenants du milieu des jeux sérieux et de la ludification (utilisation des jeux pour des situations d’apprentissage). L’engouement pour le jeu comme outil éducatif est de plus en plus palpable dans de divers environnements de travail: les enseignants ont recours à des jeux de divertissement pour enseigner les matières scolaires, mais des compagnies privées et le secteur de la santé en font aussi usage en utilisant des jeux de simulation et de ludification pour entraîner leurs employés et ainsi augmenter leur productivité.

La conférence d’ouverture sera donnée par Katie Salen, professeure à l’université de Californie à Irvine et cofondatrice de Connected Camps. Elle traitera du rôle que peut jouer le jeu Minecraft dans l’apprentissage des enfants, d’une manière productive à résoudre les conflits et d’une façon de s’attaquer au problème de la toxicité qui règne dans certains environnements en ligne.

Pour consulter la programmation complète et pour acheter des billets, rendez-vous au seriousplay-montreal.com