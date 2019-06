Les lunettes de soleil, plus qu’un simple style!

La journée nationale des lunettes de soleil, qui a lieu aujourd’hui, a pour but de sensibiliser la population à l’importance de protéger adéquatement ses yeux des rayons du soleil.

Il est vrai que les verres fumés confèrent beaucoup de style à un look estival, mais au-delà des apparences, ces verres ont une fonction protectrice importante. Arnaud Bussière, président-directeur général de Clearly, un distributeur canadien de verres de contact, de lunettes d’ordonnance et de verres fumés, affirme que cette journée est le moment idéal pour parler de la protection des yeux:

«Le 27 juin, nous offrons des rabais en ligne. Nous avons également un kiosque à Vancouver pour faire de la prévention et pour distribuer des lunettes de soleil gratuitement.»

Afin de faire un choix éclairé, il est primordial que l’industrie de l’optique tout entière travaille en partenariat. «En tant que distributeur de lunettes, on offre un bon service à la clientèle et des prix compétitifs, mais on a besoin de travailler avec les opticiens et les optométristes afin de déclencher une prise de conscience sur l’importance d’avoir des yeux en santé», explique M. Bussière.

Le simple fait de porter des lunettes de soleil tous les jours peut prévenir des dangers liés aux rayons UV, tels le développement de cataractes et les dommages à la rétine pouvant mener à la dégénérescence maculaire, la première cause de cécité irréversible au pays.

Le président-directeur général de Clearly rappelle les règles minimales à observer dans le choix d’une paire de lunettes solaires: changer de verres fumés tous les ans, ou dès l’apparition des premières égratignures sur les lentilles, et s’assurer que les verres choisis protègent à 99,9 % des rayons UV.

2,5 Le tiers de la population mondiale, c’est-à-dire 2,5 milliards de personnes, ne bénéficie pas d’un accès à des soins de la vue

Alors que l’indice UV est à son apogée d’avril à septembre, et sachant que deux millions de personnes n’ont pas accès à une protection solaire adéquate au Canada, Clearly s’engage à éradiquer la mauvaise vision dans le monde en offrant une paire de lunettes de soleil à chaque achat effectué sur son site. «Nous sommes très attachés à la cause des enfants, car il y a beaucoup d’ignorance de la part des parents sur l’importance des examens de la vue et de la protection des yeux en bas âge. Nous avons donc lancé le programme Buy One, Give One en partenariat avec la fondation Essilor. Il consiste à offrir une paire de lunettes pour chaque paire achetée. Cela permettra à des enfants d’obtenir des soins et des lunettes nécessaires à leur bon développement», précise Arnaud Bussière.

