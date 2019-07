Un arrêt à la brasserie-culte

Plusieurs l’ignorent, mais la brasserie artisanale Dieu du Ciel! située dans le Mile End à Montréal possède une petite sœur dans les Laurentides: le pub de la microbrasserie, à Saint-Jérôme.

En plus d’y voir les immenses cuves de brassage, il est possible de s’asseoir tranquillement sur la terrasse du centre-ville et d’y déguster une bonne cervoise largement médaillée.

L’année passée, la brasserie célébrait son 20e anniversaire et ce n’est pas sans raison: la qualité du produit est incomparable! Dieu du Ciel! propose à ses clients environ 18 bières, dont plusieurs changent au gré des saisons et de l’imagination des créateurs. Plus de 60 bières différentes sont brassées chaque année, pour le grand plaisir des hédonistes.

Ses bières les plus célèbres

Sans contredit la Péché Mortel, une stout impériale reconnue comme une des meilleures bières du monde qui nous submerge dans des arômes de café et de chocolat noir. La Rosée d’hibiscus trône aussi parmi les plus aimées chez Dieu du Ciel!. Une bière florale, fraîche et de couleur rose intense qui satisfait l’œil tout autant que les papilles.

Ce serait péché d’oublier de souligner la Moralité, une IPA américaine aux parfums d’ananas, d’abricot et de pamplemousse très présents et à l’amertume puissante.