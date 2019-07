Métro a testé des illuminateurs

Éclaircir le teint, apporter de la lumière au teint, unifier le teint… Pour obtenir un beau maquillage, la réussite du teint est capitale! Et pour parvenir à un teint éclatant et lumineux, l’utilisation d’illuminateurs est inévitable, voici donc deux produits cosmétiques qui ont attiré notre attention.

Une poudre à vaporiser

La poudre libre fixatrice In The Buff Powder Spray de Stila apporte lumière et brillance au visage. La formule se décline en trois versions: deux teintées et une translucide illuminatrice qui confère un subtil effet chatoyant à la peau. Il suffit de vaporiser une petite quantité de poudre au creux de la main et de l’appliquer ensuite avec un pinceau ou une houppette. Vous pouvez également l’utiliser en petites touches sur les points de lumière afin d’apporter un peu d’éclat à vos pommettes et à vos arcades sourcilières.

Teint de cristal

La gamme de cosmétiques coréenne VDL n’est pas encore très connue au Canada, mais quand on aura essayé l’apprêt Lumilayer Primer Fresh infusé de pigments étincelants qui confère l’aspect du verre à la peau, cela va changer! Portant surtout leur attention sur l’uniformité du teint, les Coréens ont su créer une formule liquide qui donne une apparence translucide à la peau. La formule est très hydratante, idéale pour les personnes ayant une peau sèche. À appliquer avant le fond de teint pour dire adieu aux pores et bonjour au teint lumineux et éclatant!