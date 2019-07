Instagram cache ses likes

Instagram teste actuellement dans plusieurs pays, dont le Canada, une fonctionnalité permettant de cacher à ses abonnés le nombre de «likes» de chacune de ses photos.

Ce test a actuellement lieu en Australie, au Brésil, au Canada, en Irlande, en Italie, au Japon et en Nouvelle-Zélande. Cette nouvelle fonctionnalité permet à ceux qui le souhaitent de cacher le nombre de personnes aimant leurs photos. Il va de soi que cette information demeure visible au titulaire du compte, mais que dorénavant leurs abonnés ne connaîtront plus la popularité de telle ou telle image postée.

Ce projet avait été annoncé en avant-première lors de la conférence F8 organisée par Facebook, propriétaire d’Instagram, au printemps dernier. Officiellement, les responsables d’Instagram évoquent l’idée de rendre le réseau plus sain, que ses membres ne soient plus obsédés par la surenchère des likes.

Le but serait en fait d’en finir avec une certaine pression sociale conduisant certains utilisateurs à une véritable dépression lorsque leurs posts ne sont pas suffisamment «aimés». Des réactions des premiers testeurs dépendra la généralisation ou non de cette fonctionnalité à l’ensemble de la communauté. Reste à savoir si ensuite cela pourrait être déployé sur Facebook.

We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:

✅ Australia

✅ Brazil

✅ Canada

✅ Ireland

✅ Italy

✅ Japan

✅ New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka

— Instagram (@instagram) July 17, 2019