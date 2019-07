Les plus beaux marchés publics des Laurentides

Que ce soit dans les Basses ou les Hautes-Laurentides, les producteurs de la région garnissent les étals des marchés publics de leurs meilleurs produits. D’une fraîcheur incomparable, et présentés dans un cadre idyllique, ces trésors d’ici ne demandent qu’à être découverts. Voici donc les six plus beaux marchés publics où vous rendre pour les cueillir.

Marché public de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Installés sous les gloriettes face au quai, les producteurs offrent tous les vendredis, du 12 juillet au 27 septembre, un choix de produits maraîchers, des viandes et des plats cuisinés, des fruits et divers délices à goûter sur place ou à emporter. À l’angle du chemin Masson et de la rue des Pins

Marché public du Vieux-Saint-Eustache

Tous les samedis du 29 juin au 28 septembre, le quartier historique de Saint-Eustache abrite les produits frais, cuisinés, et les produits du terroir des producteurs de la région, en plus de proposer un coin bistro et de l’animation. Sur la rue Saint-Eustache, à l’intersection de la rue Dorion

Marché d’été de Val-David

Offrant un vaste choix de produits de qualité tous les samedis du 25 mai au 12 octobre, le marché d’été de Val-David est devenu avec le temps un lieu de rassemblement où prendre son café, manger dehors et faire le plein de provisions. Rue de l’Académie

Marché d’été de Mont-Tremblant

Près de 30 kiosques proposent des fruits, des légumes, de la viande, du vin, du miel, des huiles, du pain, des plats préparés et d’autres trésors gustatifs au marché d’été de Mont-Tremblant. Un rendez-vous gourmand tous les samedis du 15 juin au 21 septembre. Stationnement de l’édifice Félix-Calvé

Marché public de Sainte-Adèle

Artisans, producteurs locaux et marchands se rassemblent tous les samedis du 8 juin au 14 septembre à la place des Citoyens pour présenter de fabuleux produits du terroir. Depuis 2010, le marché met de l’avant une foule d’activités et de produits d’ici. Place des Citoyens (parc C-H-Grignon)