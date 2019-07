Un nectar merveilleusement malté!

Représentant le savoir-faire traditionnel de la Maison Douglas Laing, le whisky écossais The Epicurean raconte l’histoire d’un homme des années 1930 de Glasgow qui avait l’esprit à la fête, mais qui était également un fin connaisseur d’alcool.

The Epicurean est le résultat d’un savant mélange de malts des Lowlands, une région englobant les villes d’Édimbourg, de Glasgow et du royaume historique de Fife. Réputés pour produire des whiskys légers, aux notes délicates et aux arômes herbacés, les Lowlands est la région idéale pour la culture de l’orge, car le climat y est tempéré, et son territoire composé de vallons et de forêts claires.

The Epicurean est sans contredit un whisky vert; les saveurs d’herbes vertes, de pommes vertes, de raisins verts et de poires sont très vives en bouche. Les épices présentes dans la boisson maltée sont principalement le poivre noir et le gingembre. Cette arrivée épicée est intense et tout en longueur; ce qui en fait un whisky puissant, mais non abrasif. Les arômes quant à eux sont plus délicats, on y distingue les fleurs blanches et le lilas, les agrumes et les pêches à la crème. Le 46,2% d’alcool de ce whisky écossais de malt des Lowlands est légèrement supérieur à la moyenne, mais l’équilibre du produit final est indiscutable.

Thé glacé Epicurean

INGRÉDIENTS

1 ½ oz de whisky écossais The Epicurean

½ oz d’absinthe la Joual Vert

2 oz de thé vert fruité (ananas, citron, baies)

½ oz de sirop simple

½ oz de jus de citron fraîchement pressé

Un trait de soda

PRÉPARATION

Verser tous les ingrédients, sauf le soda, dans un coquetelier. Remplir de glace, puis secouer vigoureusement. Verser à travers un tamis dans un verre old-fashioned ou un highball. Terminer avec le trait de soda, garnir d’une tranche d’ananas déshydraté, puis servir.

Recette de Bella Vita Grands Crus