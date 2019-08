60 ans de la Mini: un modèle anniversaire très spécial assemblé à Oxford

En l’honneur des 60 ans du constructeur, la 10 millionième Mini est sortie des usines à Oxford. La voiture reçoit une livrée verte anniversaire pour l’occasion.

Pour fêter un succès qui perdure, Mini a par ailleurs contacté 60 propriétaires du véhicule, un par année de production, pour en savoir plus sur leur histoire avec la Mini.

Fun knows no age. Come celebrate our 60th anniversary all month long! 🎂 #MINI #60YearsofMINI #FuntoDrive #FortheDrive pic.twitter.com/jtUechLyPO

— MINI USA (@MINIUSA) August 9, 2019