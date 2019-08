Quoi apporter en résidence étudiante?

Partir en résidence pendant ses études postsecondaires implique d’apprendre un mode de vie différent de celui de la maison. Pour que cela se déroule bien, il ne faut pas oublier le nécessaire!

Effets personnels

Outre vos vêtements et vos produits d’hygiène personnelle, il faut apporter du linge de maison (draps, serviettes, débarbouillettes, napperons, torchons à vaisselle, etc.). Pensez par ailleurs à vous doter de cintres, d’un panier à linge, de détergent à lessive et de monnaie pour faire votre lavage à la buanderie. Pour la douche, des «gougounes» et un fourre-tout dans lequel vous pourrez transporter tout le nécessaire sont également recommandés.

Équipement ménager

Un réfrigérateur compact, des petits électroménagers (bouilloire, cafetière, grille-pain, etc.) et des ustensiles de cuisine sont essentiels pour ne pas manger le même repas pendant trois ans. Vérifiez quels appareils vous avez le droit d’apporter dans votre chambre et ceux qui sont mis à votre disposition sur place dans la cuisine commune. Un aspirateur portatif s’avérera également des plus utiles pour nettoyer votre chambre, et un ventilateur vous permettra d’aérer votre espace.

Appareils électroniques

Même si des laboratoires d’informatique vous donnent accès à un ordinateur, il est évidemment plus pratique d’avoir son portable – et un câble réseau, au cas où le signal Wi-Fi ne serait pas constant. Côté divertissement, vous pourriez apprécier un téléviseur et un système de son (attention, les caissons de basse sont parfois interdits). Une multiprise est également indispensable pour éviter les surtensions, étant donné que vous risquez d’avoir beaucoup d’appareils à brancher dans un espace restreint.

Trousse d’urgence

Ne partez pas sans une trousse de premiers soins complète (bandages, alcool, ciseaux, etc.). Une lampe de poche ainsi que des bougies et un briquet pourraient aussi vous rendre de fiers services en cas de panne de courant.