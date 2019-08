5 applications étudiantes qui rendent la vie plus facile

Travaux d’équipe, étude, activités parascolaires… Heureusement, plusieurs applications facilitent le quotidien des étudiants.

Dropbox

Avec l’application Dropbox, vos documents vous suivront partout. Grâce à ce service de stockage et de partage de copies de fichiers locaux en ligne, où que vous soyez, vous pourrez les consulter sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette, car Dropbox synchronise automatiquement les fichiers enregistrés. Vous souhaitez partager une vidéo? Conserver des photos? Modifier un travail d’équipe? Rien de plus simple avec Dropbox! En 2019, le risque d’oublier un document électronique à la maison n’existe tout simplement plus!

Prix : Application gratuite

Disponibilité : PC, Mac, iOS et Android

Focus Time

L’application Focus Time est parfaite pour les étudiants qui sont facilement distraits (réseaux sociaux, courriels, jeux vidéo…) et ceux qui travaillent de longues heures sans s’arrêter. C’est simple: vous choisissez une tâche à accomplir (étudier, réviser, rédiger…), vous démarrez la minuterie, vous travaillez durant vingt-cinq minutes, puis vous prenez une pause de cinq minutes. L’application accorde un temps d’arrêt plus long chaque fois que vous terminez quatre séances de travail et met à votre disposition un graphique pour vous montrer comment vous partagez votre temps. La synchronisation basée sur iCloud est maintenant possible afin que vous puissiez voir vos réalisations sur tous vos appareils.



Prix : 5 $

Disponibilité : Mac et iOS

Google Présentations (Google Slides)

L’application Google Présentations est un programme inclus dans la suite bureautique web de Google Drive. Elle permet de créer (seul ou en équipe) des présentations percutantes que vous pouvez modifier et partager à votre guise. Nul besoin d’enregistrer vos fichiers, car l’application s’en occupe! Accédez à vos présentations sur votre ordinateur, votre tablette et votre téléphone intelligent, et ce, même lorsque vous êtes hors connexion. Puisez votre inspiration dans une variété de polices, d’animations et de vidéos.

Prix : Application gratuite

Disponibilité : PC, Mac, iOS, Android

Evernote

Evernote est une application qui vous aide à garder vos notes en ordre et en lieu sûr. Fini les petits bouts de papier éparpillés un peu partout! Il suffit de lancer l’application pour enregistrer ses idées par écrit ou vocalement, organiser ses travaux, gérer ses listes de rappels, sauvegarder ses images et vidéos, inscrire ses rendez-vous… Une fois que vous avez écrit une note, vous la retrouvez immédiatement sur tous vos appareils, car Evernote les synchronise automatiquement sur plusieurs appareils.

Prix : Application gratuite

Disponibilité : PC, Mac, iOS et Android

WolframAlpha

Pour résoudre tous vos problèmes de mathématiques sans exception, des plus faciles aux plus complexes, c’est WolframAlpha qu’il vous faut! Non seulement l’application vous donne-t-elle la bonne réponse, mais elle vous montre aussi comment vous y prendre pour l’obtenir. L’application WolframAlpha couvre également une multitude d’autres disciplines : physique, chimie, astronomie, statistiques, langues, sciences, médecine, géographie, musique… L’interface est simple et facile à utiliser. Voilà une application de référence qui pourrait changer votre vie!

Prix : De 3 à 4 $, selon la plateforme choisie

Disponibilité : PC, Mac, iOS, Android, Kindler Fire et Windows Mobile