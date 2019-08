Quatre conseils pour gérer les travaux d’équipe

Il n’est pas toujours facile de réaliser des travaux en équipe. Entre les conflits d’horaire et les divergences d’opinions, mener un travail à son terme peut représenter tout un défi.

Cela peut atteindre un niveau de complexité tel que certains étudiants préfèrent travailler seuls plutôt qu’en collaboration avec d’autres personnes. Mais alors, comment s’en sortir lorsqu’un travail doit obligatoirement être fait en équipe?

1. Faire partie de la bonne équipe

Si vous pouvez choisir le ou les membres de votre équipe, prenez le temps de vous assurer de vos affinités et de vos disponibilités. Êtes-vous à l’aise au sein de cette équipe? Quelles sont vos connaissances et vos préférences à propos du travail à effectuer? Est-ce que vous aurez suffisamment de temps libre en commun pour vous rencontrer?

2. Diviser les tâches en demeurant flexible

Même s’il est essentiel de diviser les tâches entre les participants, gardez en tête qu’il sera peut-être nécessaire d’en revoir la répartition ou d’ajuster l’échéancier au fur et à mesure que le travail progressera. Demeurez flexible et ouvert aux changements. Il se peut que vous ayez quelques tâches de plus que votre camarade, mais au prochain travail d’équipe, cela pourrait être l’inverse.

2 Il existe deux types de conflits: de valeur et de besoin. Le conflit de valeur implique une divergence d’opinions, alors que le conflit de besoin concerne des besoins contradictoires ou inconciliables (exemple: vouloir finir le travail à l’avance pour réduire son niveau de stress.

3. Se rencontrer, oui, mais pas n’importe comment

Dès que l’équipe est formée, déterminez un lieu de rencontre et, si possible, planifiez déjà les dates et les heures où vous vous réunirez. Ensemble, établissez une structure efficace pour les rencontres (ordre du jour, compte rendu des réunions précédentes, synthèse des tâches réalisées et de celles qui restent à accomplir, etc.). Par contre, tentez de ne pas devenir un «petit boss des bécosses» inflexible, car la vie étudiante amène son lot d’imprévus.

4. Chercher des solutions en cas de mésentente

Lorsqu’un comportement vous irrite, n’attendez pas que la situation s’envenime pour en discuter avec la personne concernée. Exprimez-vous calmement en adoptant une approche positive afin de trouver une solution pour le bien de l’équipe. Essayez de voir s’il vaut mieux parler à cette personne seule ou régler la situation en équipe. Si jamais les choses s’enveniment et qu’un terrain d’entente semble impossible à trouver, n’hésitez pas à en parler à votre professeur, il n’en est probablement pas à son premier conflit entre étudiants, et il sera sûrement de bon conseil.

Astuce: Nommez deux acteurs au sein de l’équipe: un animateur et un secrétaire. L’animateur aura pour rôle de mener le groupe, de préciser l’ordre du jour, de donner la parole aux membres et de structurer les rencontres. Quant au secrétaire, il aura comme responsabilité de prendre des notes pour le compte rendu et d’en faire le résumé à chaque rencontre.