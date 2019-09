Soudeur, une profession en forte demande

Les soudeurs sont parmi les employés les plus recherchés sur le marché du travail au Québec. La formation en soudage-montage (DEP) présente un excellent taux de placement.

Ce programme vous permettra d’acquérir toutes les connaissances nécessaires à la réalisation de projets de montage et de soudage d’éléments de base et de structures. Grâce à lui, vous serez en mesure de lire des plans industriels, d’interpréter des devis et des procédures de soudage ainsi que d’effectuer des travaux de montage industriels et de structures métalliques.

Perspectives d’emploi

Après avoir terminé cette formation, vous pourrez devenir soudeur, opérateur de machines à souder et à braser, braseur et assembleur par points de soudure. Qui plus est, vous aurez l’occasion de vous spécialiser dans la fabrication sur mesure, la construction et la réparation de navires, la construction de pipelines et de charpentes structurelles, la réparation de machinerie et d’équipement ou encore le soudage de précision en aérospatiale. Les milieux de travail sont variés: ateliers de soudure, usines de fabrication, garages, manufacturiers, industrie du transport, etc.

Un certificat de qualification professionnelle est requis pour effectuer certaines tâches spécialisées, comme le soudage sur des appareils sous pression.

4 Il y a quatre institutions d’enseignement qui proposent le programme de soudage-montage dans la région de Montréal. Rendez-vous sur le site inforoutefpt.org pour connaître tous les détails.

Qualités requises pour être soudeur

Vous devez être en bonne condition physique pour devenir soudeur, car la manutention de charges lourdes peut être exigée. De plus, vous aurez à travailler dans diverses positions: accroupi, penché, agenouillé, etc. Finalement, aimer le travail manuel et la fabrication d’objets est essentiel pour exercer ce métier.

Soudage-montage (DEP)

• Secteur

Métallurgie

• Nombre d’unités

120

• Durée totale

1 800 heures