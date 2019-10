Quatre attraits gratuits à Chicago

Les plages qui bordent le lac Michigan Le Chicago Cultural Center Le Lincoln Park Zoo

Ville aux inépuisables ressources, Chicago ne peut être visitée en quelques heures. Heureusement, de nombreux attraits sont accessibles sans frais! En voici quatre parmi ceux-ci.

La richesse de cette grande métropole du monde sur les plans architectural, culturel, historique, commercial et ethnique est si grande qu’il faut lui consacrer du temps, beaucoup de temps, avant de pouvoir prétendre en saisir l’essence et la grandeur.

1. L’art public et le Millenium Park

Même si l’architecture est sans contredit la forme la plus aboutie d’art public, la sculpture constitue une autre façon appréciée d’amener l’art au niveau de la rue. La ville des vents est particulièrement choyée à ce chapitre, tant par ses monuments classiques, dont plusieurs se trouvent dans les plus beaux parcs de la ville, que par les sculptures modernes ornant ses places publiques et commerciales.

Une promenade dans les rues du centre-ville, surnommé le Loop, permet de contempler des œuvres emblématiques signées par Picasso, Miró, Calder, Chagall, Dubuffet, Oldenburg… L’aménagement du Millennium Park a donné un second souffle au développement d’une collection déjà riche, avec l’ajout d’éléments spectaculaires, comme la Cloud Gate d’Anish Kapoor et la Crown Fountain de Jaume Plensa. La découverte de fontaines monumentales, de sculptures publiques modernes et de l’extraordinaire Jay Pritzker Pavilion, de Frank Gehry vaut le détour.

2. Les plages qui bordent le lac Michigan

À l’intérieur des limites de la ville de Chicago, on compte 34 plages qui s’étendent sur quelque 24 km. Elles sont, pour la plupart, sûres et bien entretenues, et la baignade s’y avère bonne, même si l’eau est plutôt froide. La limpidité des eaux du lac Michigan, du moins près des rives, a de quoi surprendre les plus sceptiques.

Sise sur la Gold Coast, au pied de l’élégante Oak Street et à un jet de pierre du Hancock Center, du vénérable Drake Hotel et des boutiques du Magnificent Mile au centre-ville, l’Oak Street Beach mérite sans doute le titre de plus chic plage de Chicago. C’est aussi la plus aisément accessible depuis le centre-ville.

3. Le Chicago Cultural Center

Construit en 1897 pour abriter la Chicago Public Library, cet édifice s’inscrit dans la foulée de la World’s Columbian Exposition de 1893, qui a entraîné la création d’une série impressionnante d’institutions culturelles à Chicago. C’est donc un véritable palais néoclassique que l’on a érigé pour la première bibliothèque publique de la ville. L’intérieur est à ne pas manquer, avec son monumental escalier de marbre et sa majestueuse décoration composée, entre autres, d’éléments de bronze et d’une grande coupole recouverte de beaux vitraux. En 1974, le bâtiment, devenu trop petit pour les besoins de la bibliothèque centrale, fut rénové et transformé en centre culturel, comprenant toujours une petite bibliothèque, mais également des salles pour la présentation de spectacles et d’expositions. Des visites guidées gratuites de l’édifice sont organisées du mercredi au samedi à 13h15. Elles permettent, entre autres, de découvrir le Preston Bradley Hall et son extraordinaire dôme de verre signé Louis Comfort Tiffany, auquel une restauration majeure terminée en 2008 a redonné son éclat d’origine.

4. Le Lincoln Park Zoo

Aménagé dans le Lincoln Park, le Lincoln Park Zoo, un jardin zoologique fort populaire composé de plusieurs bâtiments érigés dans les années 1910 et 1920 qui sont autant de demeures pour les animaux y vivant. Ces bâtiments anciens au charme certain, de même que de plus récentes constructions qui ont poussé au fil des ans sans pour autant nuire à l’unité d’ensemble, font en sorte que le Jardin zoologique peut demeurer ouvert toute l’année. Les animaux peuvent ainsi, la plupart du temps, évoluer aussi bien dans des enclos extérieurs attenants aux bâtiments que dans leurs quartiers intérieurs, au gré des saisons.