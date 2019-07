Le nouveau bar à matcha Livia ouvre ses portes!

Auparavant situé dans le restaurant Ryú à Westmount, le Livia Matcha a pignon sur rue au centre-ville de Montréal depuis une semaine. Visite d’un restaurant où le matcha se fait fouetter et où les salades-repas exhibent leurs plus beaux atours.

Le propriétaire des restaurants Ryú, David Dayan, est la personne derrière le Livia Matcha. Inspiré par la gastronomie japonaise, David a voulu transporter le concept de bar à matcha à Montréal. Encore méconnu en sol montréalais, le matcha est une boisson santé reconnue pour ses vertus antioxydantes et son goût unique. «Au Livia, nous avons une section fresh au menu, c’est-à-dire que le matcha est combiné à des jus fraîchement pressés afin de créer des boissons à base de matcha qui sont de bons choix à effectuer lors d’une première dégustation», explique Laurence Dionne, gérante du Livia Matcha. «Nous proposons aussi des shots de matcha pur pour faire découvrir le goût et la texture de la boisson à nos clients, en plus de le servir de plusieurs autres façons», ajoute-t-elle.

«Les pailles utilisées pour servir les boissons sont faites en agave naturel; elles sont 100 % biodégradables.» Laurence Dionne, gérante du Livia Matcha

Provenant de la région d’Uji au Japon, la poudre de matcha utilisée au Livia est de qualité supérieure, tout comme les ingrédients employés pour la conception des plats. Le Livia Matcha propose des salades-repas santé composées de viande biologique et de fruits de mer issus de la pêche durable; ce qui respecte l’avenue écoresponsable que David Dayan s’est engagé à suivre. Des «toasts» à l’avocat et des bols açaï remplis de fruits frais sont également au menu; parfaits pour un petit-déjeuner santé sur le pouce. La formule comptoir du Livia convient bien à son emplacement du centre-ville, où le take-out est roi!

L’esthétique du Livia a aussi été pensée par la firme Ménard Dworkind Architecture and Design (la même que pour le restaurant Ryú). Très graphique, la décoration du Livia Matcha est marquée par les formes géométriques comme les cercles, inspirés du drapeau japonais. Les matériaux qui dominent l’espace sont le marbre et le bois; une heureuse combinaison avec les couleurs douces comme le vert tendre et le rose. L’espace, qui compte une vingtaine de places, est très aéré et frais; le paradis pour ceux et celles qui veulent garnir leur compte Instagram. À l’extérieur, une petite terrasse sera terminée d’ici quelques jours, et pourra accueillir une douzaine de personnes.