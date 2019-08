Marché public: la Grande Fabrique débarque dans Hochelaga

Les 10 et 11 août se tiendra la 4e édition de La Grande Fabrique, le plus grand marché extérieur de créateurs québécois, organisé par la SDC Hochelaga-Maisonneuve, en partenariat avec le Collectif créatif Etsy Montréal.

Plus de 25 000 visiteurs se rendent dans HOMA chaque année pour encourager les artisans d’ici.

Créateurs, commerçants, designers et artistes donnent rendez-vous aux Montréalais sur la rue Sainte-Catherine, entre les rues Bourbonnière et Aird, pour dénicher vêtements, accessoires déco, produits du terroir, produits écoresponsables, jouets et œuvres artistiques en tous genres.

Plus de 250 kiosques d’exposants, un minigolf rigolo, des jeux gonflables, une station de tatouages, un minibar et plusieurs autres attractions animeront le quartier samedi et dimanche prochains.

Un rendez-vous à ne pas manquer!

hochelaga.ca