Impliquer son enfant dans les préparatifs de la rentrée

Retour en classe est synonyme de magasinage et de planification. Voici quelques conseils pour inciter son enfant à s’impliquer dans les préparatifs de la rentrée scolaire.

Au moment d’acheter le matériel scolaire, il vaut mieux amener son enfant au magasin et le laisser choisir certains articles. Quand on revient à la maison, son aide devrait aussi être réclamée pour identifier ses effets personnels. Cela lui permettra de se préparer progressivement à la rentrée des classes et rendra l’expérience positive.

Acheter et identifier les effets scolaires peut en outre devenir une activité excitante que l’enfant attendra impatiemment chaque année; tout dépend de la manière dont la tâche lui est présentée. De plus, le laisser préparer son sac à dos et son lunch (ou ses collations), tout en vérifiant discrètement que rien ne manque, développera son sens de l’organisation.

Un des préparatifs consiste à imposer une «routine scolaire» à l’enfant quelques jours avant la rentrée pour faciliter la transition. Couché à heure fixe et debout à la première heure!

L’enfant aura aussi l’impression de prendre les choses en main, ce qui calmera un peu ses inquiétudes et réduira le nombre d’éléments nouveaux et inconnus à assimiler le jour de la rentrée.

Il est avisé de permettre à l’enfant de participer à l’élaboration de la nouvelle routine scolaire en convenant du meilleur endroit pour faire ses devoirs, par exemple. Et, pourquoi ne pas lui proposer deux ou trois tenues à porter le jour de la rentrée et lui laisser choisir celle qu’il préfère? Cette prise de décision contrôlée évite beaucoup de crises matinales sur le choix des vêtements. En invitant l’enfant à participer, on contribue à lui donner un sentiment d’autonomie et de sécurité.

Bonne rentrée!