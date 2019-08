Burger divin à l’italienne

En plus des sauces et des pizzas surgelées, voilà que Stefano Faita et Michele Forgione proposent deux sortes de saucisses italiennes. Si on veut goûter leurs saucisses faites de porc québécois, de pollen de fenouil, de vin blanc, de vin rouge et de piments Calabre, cette recette de Stefano est idéale!

INGRÉDIENTS

Portions : 4

Préparation : 45 minutes

Cuisson : 10 minutes

Pour les hamburgers

1 paquet de saucisses italiennes Stefano Faita (douces ou piquantes)

Huile végétale en quantité suffisante

4 tranches de fromage provolone

4 pains à hamburger

Pour la coleslaw

1 ½ c. à soupe de vinaigre de cidre

2 c. à thé de sucre

1 c. à thé d’huile d’olive

¼ c. à thé de poivre noir fraîchement moulu

1/8 c. à thé de sel

1 ½ tasse de fenouil émincé

1 tasse d’oignons rouges, émincés

PRÉPARATION

Pour les hamburgers

Faire chauffer la grille du barbecue et la badigeonner d’huile végétale. Retirer les boyaux des saucisses et former 4 boulettes.

Mettre les boulettes sur la grille et faire griller 5 minutes de chaque côté, ou jusqu’à ce que les boulettes soient cuites.

Placer une tranche de fromage sur chaque boulette et laisser fondre 1 ou 2 minutes.

Faire griller les pains hamburger sur la grille pendant 1 minute.

Avec une cuillère à égoutter, déposer environ ¼ tasse de coleslaw sur la moitié du bas du pain à hamburger. Placer une boulette cuite par-dessus, puis compléter le hamburger avec vos condiments préférés.



Pour la coleslaw

Combiner le vinaigre, le sucre, l’huile d’olive, le poivre et le sel dans un grand bol. Remuer jusqu’à ce que le sucre soit dissous. Ajouter les oignons et le fenouil; mélanger bien. Laisser reposer à la température ambiante de 30 à 60 minutes, en mélangeant occasionnellement.

Recette par Stefano Faita