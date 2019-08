Cinq outils pour la rentrée

Dans la folie de la rentrée et du quotidien, il y a des coups de pouce qui font du bien. C’est le cas de ces cinq outils qui font gagner temps et énergie aux parents.

Développés par Alloprof pour faciliter l’heure des devoirs et la mémorisation des leçons, ces outils numériques rendront l’heure d’étude plus efficace et les soirées en famille plus amusantes!

1 – Grimoire

Primaire – Parce que la lecture est une composante essentielle à l’apprentissage et à la réussite scolaire, Alloprof propose un nouveau jeu de lecture immersif et stimulant : Grimoire. Destiné aux élèves de 8 à 11 ans, le jeu consiste à choisir des extraits de livres d’auteurs de littérature jeunesse du Québec et à répondre à une petite série de questions en lien avec l’extrait afin de mesurer sa compréhension.

2 – Conjugo

Primaire et secondaire – Avec Conjugo, l’élève révise (en ligne ou sur application mobile) la conjugaison des verbes de façon interactive et ludique. Le joueur doit faire sauter son ninja d’obstacle en obstacle et répondre correctement à des questions de conjugaison pour poursuivre sa course. Le jeu s’adresse à tous les niveaux, et même aux parents, car une révision de la conjugaison des verbes est toujours pertinente!

3 – Irregular Verbs Challenge

Primaire et secondaire – Connaître la conjugaison des verbes irréguliers en anglais sur le bout de ses doigts devient un jeu d’enfant avec Irregular Verbs Challenge. L’élève s’amuse à choisir un animal rigolo et à le faire passer à travers un parcours à obstacles mélangeant habiletés de jeu et conjugaison en anglais. Aussi offert en ligne ou sur application mobile, le jeu Irregular Verbs Challenge est adapté à tous les niveaux.

4 – Fin Lapin

Primaire – Pour aider ses enfants à apprendre leurs tables de mathématiques, le jeu Fin Lapin est l’outil idéal. Maintenant accessible sur appareils mobiles, Fin Lapin est un outil pratique pour réviser ses tables en s’amusant. L’enfant doit créer son lapin en utilisant des accessoires rigolos et parcourir les mondes en choisissant son niveau de difficulté. Si l’élève répond correctement aux questions, le lapin court plus vite et risque de remporter la course.

5 – Vidéos

Secondaire – Pythagore, le Traité de Paris ou l’accord du participe passé vont devenir les meilleurs amis de votre enfant grâce à une série de vidéos éducatives. Disponibles sur le site web et la chaîne YouTube Alloprof, ces centaines de vidéos correspondent chacune à un minicours de quatre minutes, une notion clé de l’apprentissage.

Cet article a été fourni par Alloprof