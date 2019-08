On boit quoi?

Voici les bouteilles coup de cœur de la rédaction pour se rincer le gosier tout le week-end!

Château des Estanilles L’Impertinent

Ce vin du Languedoc-Roussillon est biologique, et il arbore une robe foncée et un nez puissant qui présente des notes de confiture de cassis et de café. Provenant de vendanges manuelles, d’une vinification traditionnelle, et élevé en barrique de chêne, ce petit rouge n’est pas piqué des vers, et il saura accompagner les côtelettes d’agneau à la perfection.

18 $, à la SAQ

Dandy Sloe Gin

Les Vergers Lafrance présente le Dandy Sloe Gin. Cette liqueur est issue de la macération de prunes Mont-Royal qui lui confère une belle couleur rougeâtre. Cette eau-de-vie de fruits québécoise est aussi composée de pommes, de raisins et de poires pour un effet rafraîchant maximal en bouche. À consommer sur glace, allongée d’un trait de tonique. 36 $, à la SAQ

Yakima IPA – Le Castor

Cette bière de la microbrasserie québécoise Le Castor arbore une robe jaune-orangé voilée. Les arômes de fruits tropicaux et de pêche sont très présents grâce au procédé de houblonnage à cru que les fabricants utilisent. Légèrement sucrée avec une finale très amère, cette IPA est d’une fraîcheur incomparable!

7 $, dans les épiceries et boutiques spécialisées

Recette

Miami Vice

INGRÉDIENTS

1 ½ oz de rhum

2 oz de sirop de goyave

¾ oz de jus de lime

1 popsicle à la noix de coco

1 tranche d’ananas et quelques copeaux de noix de coco séchée

PRÉPARATION