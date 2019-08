Vesta, la nouvelle trattoria dans Villeray

Restaurant. Stefano Faita et son partenaire Michele Forgione ont enfin ouvert le nouveau restaurant italien que tout le monde attendait : Vesta.

À la tête de trois restaurants dans le quartier italien – origines obligent – Stefano et Michele ont donné naissance cette fois-ci à une trattoria dans Villeray, en association avec le chef et pizzaiolo Anthony Di lorio et le sommelier Benjamin Lemay Lemieux.

Pourquoi avoir ouvert dans ce quartier déjà bien pourvu en restos de toutes sortes?

«ll y avait définitivement de la place pour un endroit cordial, accessible, bon, où tout est fait maison, et avec une belle carte des vins, assure avec enthousiasme Stefano Faita. Et c’est voisin de la Petite Italie qu’on connaît bien et qu’on aime! On avait envie d’offrir la possibilité de bien manger en famille ou entre amis, sur la rue Jarry, elle qui a toujours besoin d’un peu d’amour.»

«Villeray est le paradis des familles, des jeunes comme des moins jeunes, des gens d’ici et d’ailleurs. Une joyeuse diversité qui rassemble.» – Stefano Faita

Qu’est-ce qu’on mange au Vesta ?

Le menu est varié et inspirant : charcuteries, pâtes, succulentes pizzas concoctées de produits locaux. Une de ces divines pizzas a d’ailleurs été créée en l’honneur de Bob le chef, un fier résident de Villeray.

«Bob est un ami et, il y a deux ans, nous l’avons invité à imaginer la pizza du mois à notre resto Gema, raconte Stefano. La Bob spéciale, une pizza toute garnie, est devenue très populaire. On a donc décidé de lui faire une place sur notre nouveau menu. Parce qu’une all dressed, c’est toujours un must!», atteste Stefano.

Et qu’est-ce qui différencie la pizza de chez Gema de celle de chez Vesta?

«La croûte!, répond spontanément Stefano. Celle de chez Vesta est au levain, croustillante à l’extérieure et moelleuse à l’intérieur, et elle est affectueusement inspirée de notre enfance et de ce qui se fait à New York et à Brooklyn.»

Les casaniers du coin seront servis, car la Bob spéciale et toutes les autres pizzas sont livrées à la maison. Même si le menu a été élaboré avec soin et que Stefano Faita est incapable de choisir sa pizza favorite, il a tout même quelques entrées coups de cœur.

«La salade Vesta, les nœuds à l’ail (avec une sauce cacio e pepe) et l’assiette de capicollo (fait maison) font mon bonheur et devraient faire le vôtre.»

La trattoria Vesta, au 206, rue Jarry Est à Montréal.