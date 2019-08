«Maryse vous culinise» un London Fog

> Dans sa rubrique hebdomadaire, notre journaliste vous enseigne l’Art de la gastronomie.

London Fog

On se transporte vers la mystérieuse ville de Londres cette semaine pour découvrir une boisson chaude, légèrement sucrée et merveilleusement parfumée: le London Fog. Également appelée Earl Grey latte et Brouillard de Londres, cette boisson chaude serait, croyez-le ou non, d’origine canadienne. Créée à Vancouver, et non au Royaume-Uni, la boisson est tout de même faite avec du Earl Grey, un thé anglais. La spécificité du Earl Grey? La bergamote! Le thé noir est empreint des délicats parfums de la bergamote, cet aromatique agrume issu d’un croisement entre l’orange amère et la lime.

Comment réaliser un London Fog?

Après avoir fait infuser un thé Earl Grey de bonne qualité dans de l’eau bouillante, on ajoute un trait de sirop à la vanille (vous pouvez le faire maison en faisant infuser des gousses de vanille grattée dans un sirop simple). À ce thé sucré, il suffit d’ajouter du lait chauffé au mousseur, comme lorsqu’on fait un café latté. Et voilà, c’est aussi simple que ça!

Qu’est-ce que ça goûte?

Étonnamment, le Earl Grey détient des arômes très floraux en plus de ses parfums d’agrume, et avec l’ajout de la vanille et du lait, l’amertume du thé est complètement dissipée et la texture est crémeuse et aérienne. C’est bon et réconfortant! Depuis sa création, on le réinvente de mille et une façons, la plus commune étant en ajoutant de la lavande. Cela le décore magnifiquement.

Pourquoi London Fog?

Parce que la boisson a l’apparence d’un épais brouillard de Londres.