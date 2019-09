Un livre à dévorer

Fiesta Santé est beaucoup plus qu’un livre pour l’animatrice et productrice Alexandra Diaz, c’est un manuel de survie!

La coauteure des quatre ouvrages Famille futée propose un livre de recettes dans lequel figure un volet sportif, à l’image de sa passion pour la marche et la course à pied. Après avoir produit et animé l’émission Cuisine futée, parents pressés pendant six ans, Alexandra nous offre un ouvrage plus personnel, axé sur son mode vie. Elle y partage ses trucs santé et ses astuces pour bouger en étant toujours motivée.

Au menu de ce guide festif? 14 chapitres, 100 recettes et plus, des idées de brunch, de tacos (traditionnels et réinventés), de salades (toutes plus colorées les unes que les autres), de sandwichs (classiques et originaux), de pâtes (faciles et incontournables). Les apéros ont même droit à leur propre chapitre. Festif, avez-vous dit? Oui, mais aussi pratique et ludique. Un livre qui tombe à point pour la rentrée, alors que les boîtes à lunch crient santé et diversité! Quatre questions à une maman, une sportive et une auteure.

Alexandra, quel a été l’élément déclencheur qui t’a inspiré Fiesta Santé?

Mon mode de vie, tout simplement. Ce livre est une continuité de ce qui ponctue mon quotidien. J’ai appris à cuisiner enfant avec ma maman, et quand je retourne voir ma famille au Chili, popoter est une activité comme une autre. C’est mon univers que je présente, celui d’une maman dans le jus, d’une épicurienne qui court après le fun en cuisinant, en voyageant, en faisant du sport. C’est aussi la formule qui m’aide à mettre des lunettes roses sur ma vie de tous les jours.

Pour toi, la santé va de pair avec la bonne bouffe et l’activité physique. Mais tu n’as pas toujours été la sportive qu’on connaît, pourquoi était-ce important d’ajouter un volet sport à ton livre?

J’ai commencé à faire du sport il y a sept ans alors que je n’en avais jamais fait. Je suis devenue active, marcheuse et coureuse «crinquée», en quatre saisons seulement ! Je m’adresse aux débutants, à celles et ceux qui, comme moi, souhaitent être en forme, mais ne sont pas naturellement sportifs. Chaque chapitre se termine par une chronique sur mon expérience de «patate de salon» (couch potato) devenue patate pimpante! J’y ai ajouté une courte liste de trucs qui permettent de demeurer motivé et constant.

Toi qui as toujours plein d’idées, que fais-tu pour casser la routine et éviter la morosité des lunchs en semaine?

Mes lunchs sont souvent des restes de la veille qu’on met dans un Thermos, et c’est réglé! Facile, aucune tâche supplémentaire. Parfois, j’interchange les restes. Je les garde pour deux jours plus tard, si un de nous n’a pas envie de manger la même chose le lendemain. J’ai toujours une variété de «restants» au frigo ou au congélateur. Et ce qui marche à fond, chez nous, c’est la multiplication des collations. Si elles sont nutritives, on mange plusieurs collations en guise de repas principal à l’heure du lunch.

On aime Fiesta santé pour:

La touche personnelle du chef styliste Michael Linnington, qui a saupoudré de sa baguette magique toutes les recettes qui se trouvent sur la table familiale d’Alexandra, depuis sa tendre enfance.

La contribution de la nutritionniste sportive Mélanie Olivier, ancienne athlète d’élite qui a mis son sceau d’approbation sur les recettes

Les conseils de son coach depuis sept ans, le réputé Pierre Léveillée qui a participé aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, en athlétisme.

Une galerie de magnifiques photos de cuisine, signées Charles Briand et une de celles prises en pleine course à pied, magnifiées par le seul et unique Carl Lessard. Vous aurez juste envie de vous lever de votre sofa.

Fiesta santé, aux Éditions de l’Homme, 30$