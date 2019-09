La 6e édition du Festival végane de Montréal aura lieu ce week-end au Palais des congrès de Montréal.

Pendant ces deux journées, le festival proposera des expositions de produits végétaliens (nourriture, vêtements, produits de beauté et ménager, etc.) et des activités ouvertes et adaptées à tous (conférences, ateliers thématiques, démonstrations culinaires). De plus, une librairie spécialisée offrira pas moins de 200 livres où les visiteurs pourront d’ailleurs faire signer leurs livres sur place par certains auteurs.

Le porte-parole de l’édition de cette année n’est nul autre que l’ancien joueur des Alouettes Marc-Olivier Brouillette. Actuellement analyste sportif à TSN 690, le joueur ayant fait partie de l’équipe étoile de la section est de la LCF en 2016 est un athlète professionnel passionnément propulsé par les plantes et a récemment été le visage d’une campagne promotionnelle de la fameuse chaîne de restauration Copper Branch.

«Je suis absolument ravi d’être l’ambassadeur du FVM cette année. Je me réjouis de pouvoir participer à un événement aussi positif et édifiant. J’ai hâte de rencontrer et d’interagir avec des gens partageant les mêmes valeurs que ma famille et moi, ainsi que d’avoir la chance de présenter le style de vie végane à des personnes curieuses de voir si elles peuvent l’intégrer à leur vie,» annonce Marc-Olivier Brouillette.

Le Festival végane n’est pas exclusif; les Montréalais pratiquant tous les types de régimes alimentaires sont invités à venir découvrir le mode de vie végétalien.

«Que l’on soit déjà végane ou qu’on ait envie de s’intéresser au véganisme ou de s’y initier, le Festival végane de Montréal est le rendez-vous à ne pas manquer! Il démocratise et rend accessible le véganisme par son large choix de produits alimentaires, cosmétiques et vestimentaires, mais aussi par les nombreux ateliers, conférences et démonstrations culinaires qui y sont offerts. De plus, cette année, une grande place sera accordée aux façons de véganiser les repas des tout-petits ainsi que des athlètes et des sportifs de tout niveau. Le Festival végane de Montréal regroupe tout ce qui a trait au véganisme sous un même toit!» affirme Stéphanie Plamondon, coordonnatrice pour le Festival végane de Montréal.

Le festival végane de Montréal, les 21 et 22 septembre au Palais des congrès de Montréal.

L’horaire complet de l’événement, les conférenciers invités, et plus encore sur la page Facebook du festival au facebook.com/festivalveganedemontreal