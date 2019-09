L’ouverture du Time Out Market Montréal est prévue plus tard cet automne au Centre Eaton, et pour nous aider à patienter, l’administration dévoile de nouveaux participants :

Olive et Gourmando Marusan Foxy Grumman ‘78 Foodchain Ateliers & Saveurs Dalla Rose

Olive et Gourmando

Les propriétaires Dyan Solomon et Éric Girard offriront des déjeuners toute la journée, des sandwichs, des pâtisseries et plus encore.

Marusan

Le propriétaire et chef Hideyuki Imaizumi fera plaisir aux amateurs de cuisine japonaise en proposant de savoureux bols de ramen au porc tonkatsu, son riz Karaage et ses œufs pochés à la truffe.

Foxy

Des huîtres à la mignonnette d’oignon brûlé et sauce piquante maison, féta garnie d’orange cara cara grillée, de courge poivrée rôtie, de miel d’été et d’huile de graine de citrouille au chili, gnocchis aux pleurotes, fromage cacio di bosco et beurre noisette… Voilà ce que Dyan Solomon et Éric Girard (mêmes propriétaires qu’Olive et Gourmando) proposeront aux clients du Time Out Market.

Grumma ‘ 78

Les copropriétaires Gaëlle Cerf et Hilary McGown en collaboration avec le chef Sébastien Harrison-Cloutier amèneront au Time Out Market leur expertise en cuisine fusion-Mexicaine. Les tacos avant-gardistes et la salade de jicama figureront bien sûr au menu!

Foodchain

Charles-Antoine Crête, Cheryl Johnson et Jeffrey Finkelstein ont changé l’offre alimentaire du centre-ville avec leur menu végétal original, et ils reproduiront ce génie au Time Out Market. Les salades croquantes et texturées, arrosées de vinaigrettes savoureuses, et accompagnées du célèbre pain magique seront de la partie.

Atelier & Saveurs

Cette école de cuisine proposera des ateliers de cuisine, des cours de mixologie et des dégustations de vins. Les restaurateurs et fondateurs Arnaud Ferrand, ainsi que Éric et Fanny Gauthier, offriront leurs cours à l’école de cuisine du Time Out Market Montréal, un lieu où les invités de tous les niveaux pourront apprendre de nouvelles recettes et découvrir le plaisir de cuisiner.

Dalla Rose

Les propriétaires italo-canadiens du Dalla Rose, Michael Dalla Libera et Nicholas Rosati, apporteront du plaisir aux clients du Time Out Market en offrant des glaces artisanales et des sandwichs à la crème glacée. Les saveurs régulières côtoieront les saveurs saisonnières pour le grand plaisir des amateurs de glace.

Vivement l’ouverture!