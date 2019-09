Il n’existe pas plaisir plus doux que déguster un robusta bien corsé accoudé au comptoir d’un café italien…

Nul besoin d’être en Italie pour ressentir ce bien-être, il est possible de savourer les deux nouveaux cafés Hommage à Trieste et Hommage à Milan de Nespresso. Offerts en édition limitée, ces deux nouveaux cafés rendent hommage à la culture du café italien, et particulièrement à ces deux célèbres villes.

Hommage à Trieste

Pour l’Hommage à Trieste, Nespresso a choisi un grain arabica seulement, en provenance de l’Amérique du Sud. Mais, malgré l’absence de robusta, le mélange est complexe et corsé; il possède une texture ronde et des notes de chocolat et de noisettes très prononcées. Une légère touche fruitée termine la finale en bouche.

Hommage à Milan

Très aromatique, le mélange Hommage à Milan est issu des meilleurs arabicas d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. Le mélange comprend aussi un robusta indien non lavé qui amène beaucoup de corps et une pointe d’amertume. Au nez, on perçoit des arômes de fruits et de céréales, légèrement sucrées.

Les nouvelles capsules Hommage à Trieste et Hommage à Milan sont offertes dès maintenant dans les boutiques Nespresso au coût de 0,94 $, et ce, pour un temps limité. Conviennent à la cafetière originale.