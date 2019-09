Musso & Frank, restaurant des stars à Hollywood, fête son centenaire

De Charlie Chaplin à Quentin Tarantino, la plupart des stars d’Hollywood ont fréquenté le restaurant Musso & Frank à Los Angeles, établissement qui a lui aussi fini par entrer dans la légende du cinéma et a fêté vendredi son centenaire.

Le restaurant se targue de traiter clients inconnus et vedettes aussi bien les uns que les autres, mais il avoue avoir fait une exception quand Tarantino est venu demander une faveur. Pour son dernier film, Once Upon a Time… in Hollywood, le réalisateur voulait privatiser l’établissement cinq jours durant, le temps de filmer Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Al Pacino en train de déguster whiskey sour et Bloody Mary accoudés à son bar mythique.

«Nous n’avions jamais fermé le restaurant pour quelque film que ce soit. Mais lorsque Quentin est venu nous voir et nous a dit ce qu’il envisageait, on voulait vraiment en faire partie», a expliqué à l’AFP Mark Echeverria, propriétaire du restaurant qui a célébré vendredi son centième anniversaire.

«On aime Quentin à la vie, à la mort. Il vient depuis un bon bout de temps», dit-il.

Musso & Frank, situé sur le célèbre Hollywood Boulevard, est l’un des nombreux lieux historiques qui ponctuent le film de Tarantino, ode à son enfance dans le Los Angeles des années 1960.

De nombreux autres avant lui avaient adopté le restaurant réputé pour sa discrétion et ses lambris de bois sombre. On ne compte plus les stars qui ont usé ses banquettes de cuir rouge, de Charlie Chaplin qui y venait à cheval à Buster Keaton qui a tourné Frigo déménageur en 1922.

Il a continué à attirer son lot d’icônes au fil des décennies, parmi lesquelles Humphrey Bogart et Rita Hayworth, puis Marilyn Monroe et Steve McQueen.

Des écrivains de l’acabit d’Ernest Hemingway, John Steinbeck et Francis Scott Fitzgerald ont aussi inclus le restaurant, et ses martinis, dans leurs romans.

Le chef actuel, J.P. Amateau, lui, se souvient d’une rencontre avec un autre genre de célébrité: l’ex-Première ministre britannique Margaret Thatcher. «Elle avait commandé des côtelettes d’agneau!. Elle est venue me voir et elle voulait savoir quelle côtelette c’était et d’où venait l’agneau», raconte-t-il à l’AFP.

Coup de chapeau à un siècle de bons et loyaux services, Musso & Frank est devenu vendredi le premier restaurant à avoir son étoile sur Hollywood Boulevard.