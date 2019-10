Les bières Belges de Rodenbach débarquent à Montréal

Les Québécois aiment la bière, c’est un fait! L’arrivée au Québec d’une sélection de bières Sour Ales Belges de la maison Rodenbach a de quoi les enchanter.

Fondée en 1821 en Belgique, la brasserie Rodenbach doit la qualité de sa bière aux foudres de chêne centenaires dans lesquels celle-ci mûrit pendant au moins deux ans. Cette méthode de brassage a été mise au point avant même l’utilisation du houblon.

Reconnue pour avoir ouvert la voie aux bières sûres dans le monde, Rodenbach s’est exclusivement concentrée sur la Belgian Sour Ale, et le maître brasseur Rudi Ghequire nous présente trois mélanges qui sont offerts dès maintenant au Québec.

Rodenbach Classic

Avec son acidité volatile et sa fraîcheur incomparable, la Classic est composée d’un mélange de 75 % de bière jeune et de 25 % de bière mature. Elle présente un équilibre parfait entre des notes de malt torréfié caramélisé et de fruits acidulés, avec des nuances subtiles de chêne et une finale persistante.

Accord mets et bière: la Rodenbach Classic se marie parfaitement aux crevettes, homards et autres fruits de mer et poissons.

Rodenbach Grand Cru

Composé de un tiers de bière jeune et de deux tiers de bière mature, la Grand Cru est vive et acidulée avec des arômes de baies mûres, de vanille, de caramel, de chocolat et de chêne. Quant au goût, on y dénote des nuances aigres-douces de cerise, de vigne et de terre; un goût très distinctif de la maison Rodenbach.

Accord mets et bière: la Rodenbach Grand Cru se marie parfaitement aux fromages forts, le roquefort par exemple.

Rodenbach Vintage

Couronnée «meilleure bière au monde» par les World Beer Awards, la Vintage est composée à 100 % de bière mature. Douceur et acidité se mélangent délicieusement pour présenter un profil de saveur fruité, de caramel, de miel sauvage, de chêne et de vanille. Offerte seulement pour un temps limité pendant la période des Fêtes.

Accord mets et bière: la Rodenbach Vintage se marie parfaitement aux douceurs sucrées : chocolat, caramel, vanille… Parfaite au dessert!