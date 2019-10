Que ce soit pour se faire plaisir en fin de soirée, pour faire du bien à son système digestif, pour s’enivrer ou pour s’en mettre pleins les papilles, ces quatre nouveautés alimentaires sauront vous plaire à tous les coups!

Kombucha RISE

Les Montréalais sont littéralement tombés en amour avec cette boisson pétillante aux saveurs éclatées. Le nouveau bouquet de Kombucha de RISE n’est pas pour les décevoir!

Depuis le 18 septembre, les tablettes des marchés spécialisés, dépanneurs et supermarchés accueillent une nouvelle bouteille de Kombucha aux saveurs de fleur de sureau et de romarin.

Parfait pour l’automne, le nouveau kombucha met en vedette des ingrédients comme la fleur de sureau, la lavande, la camomille, le romarin, la cannelle et le thé oolong. Cette boisson très florale et herbacée est idéale pour se détendre devant le foyer lors des soirées froides.

Pogo

Un bon Pogo avec de la moutarde ou du ketchup, le vendredi soir en rentrant d’une sortie – existe-t-il une gâterie plus réconfortante et gourmande que celle-là?

La célèbre marque vient de lancer deux nouvelles saveurs pour réinventer ce classique tant aimé: érable et bacon fumé. Offerts dans les supermarchés depuis le

9 septembre, les «Pogos nouveau genre» sont enrobés d’une pâte à déjeuner. Doit-on les consommer au petit-déjeuner alors? La réponse à cette question est: il n’y a pas de moment idéal pour manger un Pogo, c’est bon tout le temps! Alors, faites plaisir à toute la famille en servant ces nouveautés au brunch, au lunch, au souper ou encore à la collation de minuit.

Croustilles à la truffe noire

Croustilles à la truffe noire Provenant directement de la Toscane, les croustilles à la truffe noire de l’entreprise italienne Savini Tartufi donne un coup de jeunes aux grignotines servies à l’heure de l’apéro. Frites à l’huile d’olive et parfumées à la truffe noire italienne, ces croustilles possèdent une texture fine. Les saveurs de la truffe ne sont pas subtiles: elles laissent sur la langue une impression de terre et de forêt riche et grasse. Créées par la famille Savini, les croustilles à la truffe noire promettent une immersion totale dans le monde mystérieux de la truffe et une expérience gastronomique inoubliable

Pouilly Fumé 2017

Bella Vita Grands Crus distribue maintenant à la SAQ le Pouilly Fumé 2017 du Domaine Cédrick Bardin. Doté d’une robe jaune pâle doré,et arborant des reflets gris et argentés, ce sauvignon blanc est issu de l’assemblage de quatre terroirs. Le bouquet démarre sur une explosion fermentaire et florale intense qui est ensuite apaisée par des parfums d’agrumes et de rhubarbe. Un fond de gingembre et de poivre vert se trouve en finale. Sa bouche est dense avec une belle longueur. Des arômes de citron se transforment délicatement en arômes de fruits exotiques, et le tout se termine sur une touche de zeste de pamplemousse. Il accompagne merveilleusement les repas, tout comme il convient à l’apéritif avec des fromages.

Des nouveautés à découvrir!