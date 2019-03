Plus de légumes dans l’assiette

En fondant Wholly Veggie!, David Gaucher et Jonathan Bonnell se sont donné une mission: celle d’ajouter le plus de légumes possible dans l’assiette des Québécois.

Leurs créations contiennent non seulement des légumes et des légumineuses, mais sont en plus exemptes d’allergènes tels que le soja, le gluten et les produits laitiers.

On est particulièrement tombé sous le charme des bouchées de légumes végétaliennes à la betterave dorée et au chou frisé, dont la texture rappelle un peu celle des falafels – elles contiennent d’ailleurs de la farine de pois chiche – et qui sont délicieuses accompagnées d’une mayonnaise au cari (et ajoutent une bonne dose de fibres et un peu de protéines à une salade verte, par exemple).

8$ dans certains supermarchés et les épiceries d’alimentation naturelle.