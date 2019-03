Bons plans pour le lunch

Montréal ne manque pas de bonnes adresses gourmandes. Pour un lunch d’affaires ou un midi relax entre amis, il y en a pour tous les goûts. Voici quelques tables chouchoutes autour du centre-ville.

Lov



La chef Stéphanie Audet et son équipe ont concocté une carte unique proposant des repas botaniques colorés, complets et rassasiants. Pour les plus pressés, on propose même un menu à emporter. Quant au décor, il est tout simplement magnifique. Il suffit d’aller une seule fois au Lov pour comprendre pourquoi cette incroyable table végé a pris de l’expansion au fil des ans! Les sceptiques pourraient être confondus.

1232, rue de la Montagne et 464, rue McGill

Café Parvis



Pizzas, salades, soupes… Le menu tout en fraîcheur du Café Parvis, changeant et tout simple, est à l’image du resto : sans prétention. Pour 10 à 20 $, on y mange d’ailleurs très bien dans un décor signé nul autre que Zébulon Perron, qui fait la part belle aux plantes et à la lumière naturelle. Ce n’est pas pour rien que c’est toujours bondé et bien animé! C’est également un lieu de prédilection tant pour les travailleurs autonomes, qui peuvent profiter des espaces de travail dont l’endroit dispose pour les accueillir à toute heure de la journée.

433 rue Mayor

Escondite



On y va pour leurs excellents tacos de toutes sortes et leurs salades bien relevées. Certes, vous verrez, c’est un peu bruyant, mais c’est aussi ce qui fait le charme de cette brasserie d’inspiration mexicaine aussi reconnue pour ses cocktails à base de tequila ou de rhum. Ce n’est pas l’endroit pour un lunch d’affaires sérieux, soyez avertis, mais c’est l’endroit tout désigner pour un dîner décontracté entre collègues. Quel que soit le jour de la semaine, vous y trouverez une ambiance électrique qui fait du bien après un avant-midi passé devant l’ordinateur.

1206, avenue Union et 1224, rue Drummond

Campo



Ce petit restaurant, dernier-né du Groupe Ferreira (derrière le Ferreira Café et la Taverne F, mais aussi les très bons sandwichs du Café Vasco da Gama) se spécialise dans le poulet portugais. Spécialités : cuisse ou poitrine, bien sûr, mais aussi guédille et même poutine. Ici, on fait dans le fast food, mais bien réalisé avec des produits locaux autant que possible.

1108, boul. de Maisonneuve Ouest

Venice Mtl



Le poké, c’est LE plat à la mode actuellement. Au Venice, il y a toutefois bien plus : des toasts à l’avocat en passant par les tacos, les pizzas croûte mince ou les intemporelles salades, il y en a vraiment pour tous les goûts. Y manger est aussi une expérience en soi: un peu comme un voyage sur les côtes californiennes.

1045, côte du Beaver Hall

Mélisse

Cette jolie adresse est devenue le quartier général de bien des Instagrammeurs, et pour cause! On y propose notamment tout une variété de tartines servies sur pain au levain maison. Pas de doute, le chef Bertrand Giguère a vraiment pensé son menu pour plaire à tous les palais! En prime, l’espace – charmant – offre une belle luminosité même par temps gris.

719, rue William

Nom Nom Cantine



Nommé d’après une onomatopée exprimant le plaisir de manger, Nom Nom, le restaurant de l’hôtel W, fait honneur au nom qu’on lui a donné avec des plats aux influences hybrides mariant techniques françaises et saveurs asiatiques. Nom Nom Cantine se distingue de plusieurs façons. Dès qu’on en franchit la porte, on est d’abord surpris par le décor tamisé signé par le designer new-yorkais Philipp Haemmerle. Ensuite, même si Nom Nom Cantine mise sur une cuisine franco-asiatique, le chef Grégory Faye entend utiliser le plus de produits locaux possible tout en proposant des prix à la carte les plus raisonnables possible.

901, Square-Victoria