L’élégant bistro du Vieux-Montréal propose à sa clientèle une carte inédite pour l’été. À la fois moderne et simple, le nouveau menu du chef Joshua Patry s’inspire de la cuisine locale axée sur la qualité des ingrédients.

Situé dans l’édifice de l’Hôtel Nelligan, sur la rue Saint-Paul, Verses Bistro fait le bonheur des amateurs de cuisine française depuis 2002. Cet été, le Groupe Antonopoulos, propriétaire du restaurant, souhaite mettre la créativité et la simplicité à l’honneur dans cette nouvelle carte contemporaine, accessible et abordable.

Le nouveau menu du soir propose donc des entrées sobres, où le cru est roi! Gravlax de bœuf au vin rouge et à la truffe, verdure de fenouil, carpaccio de melon d’eau, tartare de thon, steak de chou-fleur au ras-el-

hanout et tartare de canard font belle figure aux côtés des bocconcini fumés et tomates ancestrales, du gaspacho et des canelli à la mousse de foie de canard.

Revenir à l’essentiel

Le chef Patry décrit son inspiration derrière la création de ce menu comme un «retour aux sources». Cette ligne de conduite se remarque dans chacun des plats, où les ingrédients sont soigneusement choisis puis mélangés à des saveurs et à des parfums qui mettent en appétit. Pour lui, le plus important dans un plat est que chaque ingrédient ait son utilité et qu’il contribue à donner un résultat exceptionnel. Son risotto au crabe, par exemple, ne contient que quatre ingrédients : du crabe, des pois, des pousses de pois et du Galliano flambé. Simplicité, qualité et minutie sont réunies pour offrir un plat jubilatoire.

On retrouve ce même savoir-faire dans les plats principaux. L’exécution de l’onglet de bœuf était remarquable : la cuisson à point était admirablement réussie; l’onglet était tranché et disposé en éventails dans l’assiette avant d’être recouvert de fleur de sel, et accompagné d’une salade de pommes de terre bien assaisonnée et d’une salade de chou rouge qui craque sous la dent. La pieuvre grillée, quant à elle, révélait la maîtrise du chef Patry : des haricots verts, des pommes de terre rattes et de la roquette grillés étaient disposés en rang dans l’assiette, laquelle recevait des lanières de pieuvre parfaitement marbrées du gril, le tout décoré d’un éclat de purée de fenouil adoucie à la crème fraîche et d’un demi-citron grillé.

338

Le Verses Bistro peut accueillir jusqu’à 338 convives à l’intérieur de ses murs.

Côté vin, la sélection est généreuse, diversifiée et élégante, que ce soit au verre ou à la bouteille. Le sommelier du Verses se fera un plaisir de vous faire découvrir la riche variété des notes et des saveurs de sa cave. Pour l’apéro, la carte des cocktails maison est un régal pour les yeux comme pour les papilles; pensons à l’excellente sangria au prosecco et au jus de canneberges blanches.

Cette nouvelle approche du Verses Bistro se reflète également dans la carte des desserts. Le chef pâtissier Fabien Drouaine incite lui aussi à la sobriété en s’assurant que ses plats sont conçus avec des produits locaux et de saison. L’un des desserts les plus populaires, le Hokey Pokey, est d’ailleurs servi avec une glace à la vanille maison et de la tire éponge à la framboise et aux bleuets.

L’ambiance du Verses Bistro invite à la fête et à la détente. Les murs de briques rouges et les planchers de bois reflètent ce qu’il y a de plus beau dans l’architecture ancienne du Vieux-Montréal, et le service est à l’image de ce nouveau menu d’été : simple et bon!