Lancer sa petite entreprise dans le secteur alimentaire… et prospérer!

Vous voulez vendre vos confitures maison ou proposer des services de traiteur? Voilà ce qu’il faut savoir pour se lancer en affaires dans le secteur alimentaire.

Aucun diplôme n’est exigé pour démarrer une entreprise dans le domaine de la restauration. Il faut toutefois montrer patte blanche et se conformer à certaines règles.

Tout d’abord, la formation en hygiène et salubrité alimentaires est obligatoire pour exploiter un restaurant au Québec. Offerte par un formateur accrédité du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), elle est offerte en classe ou en ligne.

«Ça permet d’éviter les intoxications alimentaires, mais ça n’enseigne pas comment gérer un restaurant», indique François Pageau, professeur en gestion de la restauration à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ).

Selon la nature de l’établissement et de ses activités, un permis délivré par le MAPAQ est également requis.

Former des entrepreneurs

Des formations variées en restauration sont offertes partout dans la province.

«On ne forme pas nécessairement des entrepreneurs, mais plutôt de la main-d’œuvre et des gestionnaires», explique M. Pageau. «L’autoentrepreneur n’a pas trois ans à perdre à l’école, continue l’enseignant. Il va ouvrir deux business, faire faillite, et aura appris plus que ce que je peux lui montrer dans mes cours.»

Maurín Arellano, chef propriétaire de Maurín Traiteur Local & de Saison et de la Centrale Culinaire, a préféré acquérir de l’expérience dans des cuisines plutôt que sur les bancs de l’école. «J’ai appris en occupant des postes différents dans plusieurs restaurants», se souvient-elle.

Pour François Pageau, plus un entrepreneur possède de connaissances, plus il est compétent. «Ce n’est pas si difficile d’ouvrir un restaurant, indique celui qui donne aussi un cours de démarrage d’entreprise­ à l’ITHQ. Le plus dur est de rester ouvert!» Il recommande vivement de consulter le site web de la Banque de développement du Canada (BDC), une précieuse ressource tant en matière de financement que de services-conseils pour démarrer son entreprise.

Quand tu te lances en affaires, tu as besoin d’une équipe pour t’aider. Tu dois apprendre à vendre, à faire de la promo, à bien servir tes clients, à alimenter tes réseaux sociaux et à faire de la photo pour mettre en valeur tes produits.» – Maurín Arellano, de Maurín Traiteur Local & de Saison

Des formations axées sur les besoins

L’industrie de l’hôtellerie et de la restauration, en constante évolution, suscite régulièrement de nouvelles formations.

L’Association des restaurateurs du Québec (ARQ) propose, par exemple, des formations sur le web en santé et en sécurité au travail et en gestion des allergies et des intolérances alimentaires.

De son côté, le Centre d’expertise de l’ITHQ a mis sur pied une gamme d’ateliers et de classes de maître qui visent à permettre à ceux qui les suivent de développer leur savoir-faire et d’enrichir leur offre de service.