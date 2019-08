10 formations dans l’industrie de la construction

Construire des maisons, des édifices ou d’impressionnantes infrastructures est un défi possible à réaliser en obtenant un diplôme d’études professionnelles dans un de ces domaines.

Briquetage-maçonnerie

(900 heures)

Définition (IMT): Les briqueteurs-maçons posent des briques, des blocs de béton, des pierres et d’autres matériaux analogues pour construire ou réparer des murs, des arcs, des cheminées, des foyers et d’autres ouvrages.

Habiletés requises: aimer travailler à l’extérieur et construire des ouvrages selon des plans.

Carrelage

(690 heures)

Définition (IMT): Les carreleurs couvrent des murs extérieurs et intérieurs, des planchers et des plafonds de carreaux de céramique, de marbre, de grès cérame ou de mosaïque.

Habiletés requises: souhaiter créer des surfaces de marbre, de granite, d’ardoise ou de céramique.

Charpenterie-menuiserie

(1 350 heures)

Définition (IMT) : Les charpentiers-menuisiers construisent, érigent, installent, entretiennent et réparent des ouvrages de charpente en bois, en aggloméré, en acier léger ou en d’autres matériaux.

Habiletés requises : être fasciné par les ouvrages de charpente en bois, en acier léger ou en d’autres matériaux.

Électricité

(1 800 heures)

Définition (IMT) : Les électriciens disposent, montent, installent, vérifient et réparent les fils et les appareils électriques, les dispositifs de commande et les appareillages connexes dans des bâtiments et d’autres structures.

Habiletés requises : être passionné par les systèmes électriques et électroniques et les réseaux de communication.

Peinture en bâtiment

(900 heures)

Définition (IMT) : Les peintres appliquent de la peinture, du papier peint et d’autres revêtements de finition sur les surfaces intérieures et extérieures des bâtiments et d’autres structures.

Habiletés requises : être minutieux et résolu à faire un travail de finition impeccable.

Ferblanterie

(1 605 heures)

Définition (IMT) : Les ferblantiers coupent, façonnent, assemblent et soudent différents types de produits de ferblanterie. Ils installent des objets métalliques préfabriqués, des parements muraux, des tôles et des revêtements sur les toitures ainsi que des systèmes de traitement d’air, de récupération et d’évacuation de matières.

Habiletés requises : être créatif, capable de dessiner des croquis et de fabriquer des objets avec diverses machines.

Plâtrage

(810 heures)

Définition (IMT) : Les plâtriers finissent, entretiennent et remettent en état le plâtre sur des murs intérieurs et extérieurs, des plafonds et des cloisons. Les poseurs de systèmes intérieurs installent des panneaux de gypse et divers types de systèmes de plafonds.

Habiletés requises : être en forme et avoir un intérêt pour réaliser ou réparer des surfaces unies ou décoratives.

Installation et entretien de systèmes de sécurité

(1 485 heures)

Définition (IMT): Les électroniciens d’entretien font l’entretien et la réparation de matériel électronique utilisé par le grand public et les établissements commerciaux, tel que des systèmes audio et vidéo, des ordinateurs et des périphériques, du matériel de bureau.

Habiletés requises: être passionné par l’électronique et maîtriser facilement de nouvelles technologies.

Pose de revêtements de toiture

(630 heures)

Définition (IMT): Les couvreurs installent, réparent ou remplacent des toits plats et des bardeaux, des bardeaux de fente et d’autres tuiles sur des toits en pente.

Habiletés requises: être prudent de nature et ne pas avoir peur du travail en hauteur.



Préparation et finition de béton (900 heures)

Définition (IMT): Les finisseurs de béton lissent et finissent le béton fraîchement coulé, appliquent des produits de cure et de traitement de surface, installent, entretiennent et remettent à neuf diverses structures maçonnées.

Habiletés requises: privilégier le travail bien fait qui repose sur des bases solides

Pour la plupart des métiers de la construction, il est possible de réaliser un stage d’un jour afin de voir si le programme convient à ses champs d’intérêt

Découvrez les formations offertes au http://www.srafp.com.