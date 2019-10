Psychologie: le choix de notre type de vie

Il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur ce qu’ils feront de leur vie. La philosophie nous apprend qu’ils ont cinq choix à leur disposition. Lequel choisirez-vous?

La voie de l’hédonisme, celle du plaisir! C’est celle que vous choisissez lorsque vous vous offrez ce dessert super calorique, ces vacances dans un endroit paradisiaque ou cette nouvelle chaîne web qui vous permettra de passer vos soirées glué à la télé. L’hédonisme vous permet de vivre des plaisirs instantanés, mais ceux-ci ne durent pas. Dès le lendemain, vous avez oublié le goût de ce super dessert.

La voie de l’eudémonisme

Pour les Grecs, ce terme voulait dire être en accord avec la flamme qui brûle en nous. Cela implique d’être soi-même, de ne pas jouer de rôle et d’utiliser ses principaux talents dominants chaque jour. Plus encore, cela implique de se donner au maximum quand arrive le temps d’exprimer ce qu’on est réellement.

La voie du sens

C’est-à-dire la capacité de se lancer dans des tâches qui ont de l’importance pour nous et qui ont une incidence sur le reste du monde. Quand ça se produit, on se sent naturellement mieux, plus en phase avec le reste du monde.

L’hédonisme est une doctrine philosophique selon laquelle la recherche du plaisir et l’évitement de la souffrance constituent le but de l’existence.

La vie pleine

C’est-à-dire la vie où on profite à la fois de l’hédonisme, de l’eudémonisme et du sens. Les gens qui arrivent à ce niveau sont vraiment heureux. En fait, pour eux, la vie devient tout ce à quoi on peut s’attendre de l’existence. Ils sont fiers, satisfaits et bien. Nous pourrions dire qu’ils profitent d’une vie pleine.

La vie vide

Une vie où il n’y a pas d’engagement, pas de plaisir et pas de mission. Les gens qui la mènent laissent la vie s’écouler sans en profiter, sans planifier de meilleurs moments et sans avoir d’incidence sur le monde.

J’ai une bonne nouvelle pour vous : vous pouvez choisir une vie pleine. Il suffit de ne pas oublier de vous offrir quelques plaisirs chaque jour, de rester authentique et de mettre à profit vos talents, puis de consacrer une partie de vos semaines à des causes qui vous font vibrer et qui vous donnent l’impression un de pouvoir agir sur le monde.

Cela ne nécessite pas de budget spécial, simplement une certaine discipline qui vous permettra de mieux apprécier chaque journée. Restez à l’affût de ce qu’il y a de positif dans votre monde et de l’impact que vous avez sur celui-ci. Et si vous le faites, l’impact sur votre carrière sera très positif parce que vous retrouverez le niveau d’énergie qui vous animait jadis.