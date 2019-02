Cinq trucs pour choisir le bon camp de vacances

Même si la belle saison est encore loin, la saison du magasinage des camps de vacances, elle, bat son plein.

Pour vous aider à faire le bon choix et permettre à votre enfant de vivre des moments inoubliables, Chloé Melançon-Beauséjour vous indique la marche à suivre.

CV

Nom: Chloé Melançon-Beauséjour

Poste occupé: Coordonnatrice aux communications et au marketing pour l’Association des camps du Québec

1. Évaluer ses besoins

Pour faire le bon choix, on doit d’abord déterminer ses besoins et ses attentes. «On doit notamment tenir compte des champs d’intérêt de l’enfant et des limitations qu’il peut présenter, des dates auxquelles on souhaite l’inscrire ainsi que du type d’hébergement qui nous convient», détaille Chloé Melançon-Beauséjour. Il faut également fixer un budget, car en matière de camp, il y en a pour tous les goûts… et pour toutes les bourses!

2. Effectuer une recherche

L’Association des camps du Québec offre différents outils pour aider les parents dans leurs recherches. Sur son site internet, on trouve notamment un moteur de recherche qui comprend plusieurs critères. «Ceux dont les moyens sont plus limités peuvent même sélectionner uniquement les camps qui offrent des programmes d’aide financière», révèle Chloé Melançon-Beauséjour. Une fois par année, l’ACQ publie également le magazine Vacances en camp. La publication est gratuite et est offerte en ligne et dans différents lieux familiaux, comme les bibliothèques.

3. Consulter l’entourage

Même si le répertoire de l’ACQ regroupe près de 250 camps, on n’y trouve pas toute l’offre disponible. «L’adhésion à notre organisme se fait sur une base volontaire. Il s’agit en quelque sorte d’un sceau de qualité, car les membres de l’ACQ doivent s’engager à respecter plus de 60 normes, tant sur le plan de la sécurité que de la programmation ou de l’alimentation. Cela dit, ça ne signifie pas que les autres camps ne sont pas bons. Nous ne les connaissons pas, tout simplement», explique Chloé Melançon-Beauséjour. Voilà pourquoi il peut être intéressant de demander des références aux parents de notre entourage.

4. Bien se renseigner

Une fois que vous avez présélectionné quelques camps, tâchez d’en apprendre un peu plus sur eux, que ce soit en les appelant, en visitant leurs sites web ou en consultant leurs profils sur les réseaux sociaux. «La plupart des camps organisent également des journées portes ouvertes. Ce genre d’événement permet aux parents de poser toutes les questions qu’ils ont en tête. Pour les enfants, c’est aussi l’occasion de visiter l’environnement et d’essayer les activités proposées. Il se sentent ainsi plus en confiance», indique Chloé Melançon-Beauséjour.

5. Impliquer les enfants dans le processus

Évidemment, pour que le séjour au camp soit une réussite, il faut prendre le temps de consulter le principal intéressé, c’est-à-dire l’enfant. «C’est important de prendre en considération non seulement ses champs d’intérêt, afin de bien cibler le type de camp, mais aussi sa personnalité. Par exemple, si notre enfant est très timide, on aura peut-être avantage à choisir un camp plus petit», illustre Chloé Melançon-Beauséjour. Pour aider les parents à mieux cerner les besoins de leurs enfants, l’ACQ propose sur son site web le jeu-questionnaire «Quel campeur es-tu?».