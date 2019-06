Embellir son intérieur sans nuire à la planète

S’installer dans un nouveau logement implique de le rafraîchir, de le mettre au goût du jour et d’en faire un joli chez-soi tout neuf! Produits nettoyants, peinture et équipements de nettoyage sont requis pour réaliser cette tâche, mais ils ne sont pas sans danger pour la santé et pour l’environnement. Voici des astuces pour faire de votre maison un nid douillet qui sent bon, tout en respectant la planète et vos poumons.

Peinture naturelle

De la peinture écolo, ça existe! Elles sont faites à base de chaux, d’argile, de lait végétal, de résine naturelle ou minérale, et il y en a pour tous les goûts! En plus d’être aussi efficaces que les peintures à base de latex, les peintures écologiques ne contiennent pas de COV (composés organiques volatils : gaz à effet de serre), car elles ne sont pas fabriquées à partir d’ingrédients issus de la pétrochimie. De plus, les peintures naturelles sont écocompatibles, ce qui veut dire qu’elles sont «compostable» (on peut s’en défaire comme un déchet domestique) et n’entraînent pas de dysfonctionnements de l’équilibre écologique. Ce phénomène étant relativement nouveau, les distributeurs de peintures naturelles ne sont pas encore nombreux. L’entreprise Tockay à Montréal possède une gamme intéressante de peintures, de teintures et de protecteurs naturels.

Recyclage de la peinture

Si votre propriétaire fournit la peinture, elle ne sera probablement pas naturelle, mais à défaut d’utiliser une peinture écologique, il est possible de recycler les restes et les contenants. L’OBNL éco-peinture gère le programme de récupération de peinture pour l’ensemble des régions du Québec depuis maintenant 18 ans. Ce sont plus de 735 points de dépôt municipaux qui sont mis à la disposition du public. En tout, cinq produits différents peuvent être recyclés : la peinture au latex résidentielle, la peinture en aérosol, la teinture intérieure et extérieure résidentielle et les protecteurs pour le bois. «Ces produits sont 100 % recyclables, ils sont envoyés à notre usine de traitement à Victoriaville pour être triés, filtrés, traités, puis retransformés en peinture. C’est un cycle de récupération complet», explique Catherine Morency, conseillère en communication et projets chez éco-peinture.

7 millions: En 2018, 7 millions de kilos de peinture et de contenants ont été recyclés.

Produits nettoyants

Il n’est plus nécessaire de s’exposer aux vapeurs toxiques pour récurer sa maison, car plusieurs compagnies québécoises ont pris conscience des effets néfastes des produits chimiques – contenus dans les produits ménagers – sur la santé et l’environnement. Elles proposent donc des solutions de rechange sans danger. Liquides à vaisselle, détergents à lessive, nettoyants de surfaces, de sols et de salles de bain… Il est possible de trouver le même type de produits que les nettoyants habituels, mais ne contienant ni phosphate, ni hydroxyde de sodium (irritant), ni chlorure de benzalkonium (composé chimique pouvant favoriser le développement de bactéries résistantes).

L’entreprise québécoise ATTITUDE offre une vaste gamme de produits nettoyants et corporels faits d’ingrédients naturels respectant les normes de l’EWG (Environmental Working Group), donc sans contaminants cancérigènes, sans perturbateur endocrinien et sans mutagène. Ses produits sont aussi certifiés ÉCOLOGO, donc hypoallergéniques, véganes et sans cruauté animale.

En plus de pouvoir trouver facilement des produits d’entretien ménager naturels de nos jours, il est possible de les fabriquer soi-même. L’internet regorge de sites de recettes de nettoyants maison pour laver la maison, de la cave au grenier, sans nuire à la planète.

Recette de nettoyant multi-surfaces

INGRÉDIENTS

• 1 tasse de vinaigre blanc

• 4 tasses d’eau chaude

• 1 c. à soupe de bicarbonate de soude

• 10 gouttes d’huile essentielle de citron

PRÉPARATION

Mettre tous les ingrédients dans une bouteille munie d’un vaporisateur, puis secouer pour mélanger.