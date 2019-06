Cinq repas santé pour votre déménagement

Pots Maison

L’entreprise offre des produits 100 % véganes et zéro déchet. Afin de réduire au maximum l’empreinte écologique du commerce, tous les plats, desserts et collations sont servis dans des bocaux de verre prêtés aux clients et réutilisés. Le menu, composé de potages, de plats principaux- et de desserts, se renouvelle chaque semaine. potsmaisons.com

BOCAL

Cette jeune compagnie livre à Montréal des salades gourmandes servies dans des pots Mason. Si on choisit de ne pas les réutiliser, l’équipe réduit tout de même son empreinte écologique en récupérant les contenants à la livraison suivante. bocal-menu.com

FreshMint

Les aliments frais utilisés par ce traiteur du Vieux-Montréal sont emballés dans des matériaux biodégradables et livrés à vélo, été comme hiver. L’entreprise accepte également les commandes de groupe et offre un service de traiteur partout sur l’île de Montréal. freshmint.com

Agrigourmet

Les 220 aliments saisonniers cuisinés par Agrigourmet sont issus du terroir québécois et transportés dans des barquettes recyclables, biodégradables et compostables. Si on désire quelque chose d’équilibré, des menus allégés en sel ou en sucre, ou faibles en gras sont disponibles. Ceux qui souffrent d’une intolérance au gluten ou au lactose ne sont pas non plus oubliés, puisque Agrigourmet offre aussi des plats adaptés à leurs besoins. agrigourmet.ca

Vrac sur roues

S’il vous reste encore assez d’énergie après le voyage, Vrac sur roues transporte des emplettes à vélo dans la région de Montréal afin de s’approvisionner en aliments en vrac pour mitonner un plat bien mérité aux bons samaritains. Des pâtes alimentaires aux légumes frais, en passant par les cafés et tisanes, les commandes prises en ligne sont livrées à domicile et transvidées dans des contenants appartenant aux clients. vracsurroues.com