Boîtes réutilisables pour un déménagement vert

Faire le tour des commerces dans le but de trouver des boîtes de carton pour préparer son déménagement est une chose que des milliers de Québécois font. Mais peut-être existe-t-il des solutions plus simples, et, surtout, plus écologiques…

Le plastique peut être VERT

La compagnie québécoise Polarbox propose un service de location de boîtes en plastique spécialement conçues pour les déménagements. Facilement empilables, munies de poignées intégrées et solides­, les boîtes sont livrées à l’endroit désiré­, et recueillies à la fin du déménagement, et cela, tout à fait gratuitement. Une économie de temps et une réduction du gaspillage!

Nettoyées et stérilisées avec des produits ménagers naturels après chaque déménagement, les boîtes peuvent être utilisées jusqu’à 400 fois. En plus de réduire considérablement les déchets, les boîtes réutilisables garantissent un déménagement à l’abri des moisissures et des insectes nuisibles que le carton transporte parfois avec lui.