Twitter teste une fonction de modération des réponses aux publications

En explorant le code de Twitter pour Android, l’experte des réseaux sociaux Jane Manchun Wong a découvert que Twitter testait la possibilité de modérer les réponses aux tweets. La cheffe de produit senior Michelle Yasmeen Haq a ensuite confirmé cette trouvaille et en a expliqué le fonctionnement.

L’objectif est de protéger les discussions des utilisateurs, comme le rappelle Haq: «Nous voyons les conversations comme l’écosystème de différents groupes: les auteurs, ceux qui répondent, le public et l’interface. Nous tentons d’équilibrer l’expérience de ces quatre groupes et nous essayons constamment de trouver des moyens de rétablir cet équilibre».

1/8 Thanks to Jane and @MattNavarra for starting the conversation about the this feature we are developing! We wanted to provide a little more context on it. https://t.co/Ws2rJfa8sl

— Michelle Yasmeen Haq (@thechelleshock) February 28, 2019