Essai du Dyson V11 Absolute: tout ce qu’il faut

On pourrait imaginer que les aspirateurs évoluent à pas de tortue. Pourtant, année après année, Dyson s’efforce à repousser les limites des générations précédentes. Son dernier modèle, le V11 Absolute, ne fait pas que maintenir la cadence : il double même la mise, en offrant à la fois de nouvelles fonctionnalités et des caractéristiques améliorées.

Quand Dyson a annoncé mettre fin à la recherche et développement de ses aspirateurs filaires l’année dernière, l’objectif de l’entreprise était clair : ses appareils sans fil devraient désormais être assez performants pour suffire à un nettoyage de maison. Ce n’était pas le cas il y a quelques années seulement. Ses premiers modèles avaient assez de puissance pour des planchers de bois franc, mais la tâche était plus difficile sur des tapis. Leur autonomie d’une quinzaine de minutes seulement suffisaient également pour des retouches, une ou deux pièces et ou pour ramasser des dégâts ponctuels, mais guère plus (le V6 que j’utilisais à l’époque n’avait plus que 10 minutes d’autonomie après quelques années d’utilisation).

Le nouveau V11 Absolute ne suffira peut-être pas pour un manoir recouvert de tapis, mais devrait néanmoins répondre à tous les besoins d’une résidence régulière.

Son moteur V11 est par exemple 20% plus puissant que celui de dernière génération (qui était 20% plus puissant que le précédent et ainsi de suite). Lorsque la puissance est au maximum, la force d’aspiration de l’appareil est impressionnante, au point où il faut forcer pour le déplacer sur un tapis. La puissance maximale est en fait meilleure que celle de bien des aspirateurs filaires traditionnels.

Le V11 Absolute est doté de trois modes différents : économique, moyen et Boost. Pour passer d’un mode, on appuie sur un gros bouton au bout de l’aspirateur. Un nouvel écran ACL affiche alors le mode sélectionné et l’autonomie restante en utilisant ce dernier. Est-ce que cet écran est nécessaire? Non, mais il est quand même pratique et simple d’utilisation.

Sur un plancher de bois franc, le mode économique est à privilégier. Accompagné de la tête appropriée, celui-ci permet de ramasser les dégâts d’une façon assez silencieuse, pendant une heure complète (ce qui devrait être suffisant pour la plupart des demeures).

Le mode moyen est pour sa part un peu plus puissant, un peu plus bruyant et plus énergivore, avec une autonomie de 40 minutes environ. Pour les besoins de succion intenses (un tapis d’entrée avec des poils d’animaux incrustés, par exemple), le mode Boost profite pour sa part de la puissance maximale de l’appareil. Celui-ci est alors bruyant et désagréable, on l’utilise donc avec modération (l’autonomie diminue de toute façon à 12 minutes avec une tête motorisée en mode Boost).

Détail intéressant, le mode moyen devient le mode automatique lorsqu’on équipe l’appareil de la « tête d’aspirateur à couple élevé », qui permet à la fois d’aspirer sur du tapis ou une surface dure. Cette dernière ajuste alors la puissance en fonction du type de plancher. C’est un petit luxe intéressant pour ceux qui doivent constamment passer d’une surface à l’autre, par exemple.

Une recharge complète du V11 Absolute prend environ quatre heures. Malheureusement, il n’est pas possible d’utiliser l’aspirateur pendant qu’il est branché. Ceux qui ont besoin de plus qu’une heure pour nettoyer leur maison devront donc séparer la tâche en deux.

Côté design, l’appareil offre aussi les autres avantages du modèle précédent, comme un design qui permet de jeter la poussière directement dans une poubelle, sans jamais se salir les mains. Il n’est pas nécessaire d’utiliser un sac et le filtre est facile à nettoyer à la main. Notons que l’écran ACL sur l’aspirateur indique lorsque le filtre doit être lavé, une information qui manquait pour les prédécesseurs du V11.

Les accessoires sont facilement interchangeables et ceux-ci peuvent être démontés pour être nettoyés. Côté poids, l’aspirateur paraît quand même assez lourd lorsqu’il est utilisé longtemps en mode portatif (avec juste une petite brosse pour épousseter les stores, par exemple), mais on l’oublie rapidement lorsque le tuyau de rallonge et la tête sont utilisés et que le poids est porté par le plancher.

Le V11 Absolute est vendu avec 8 accessoires en tout, incluant une station d’accueil pour placer l’aspirateur au mur, des têtes et des brosses. Malheureusement, il n’y a toutefois encore aucun étui fourni pour les ranger, ce qui aurait été apprécié.

Avec un prix d’achat de 899$, le Dyson V11 Absolute n’est certainement pas pour toutes les bourses. Heureusement, alors qu’il fallait auparavant acheter en plus un aspirateur filaire, le V11 Absolute devrait répondre à tous vos besoins en matière d’aspirateur à lui seul.