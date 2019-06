Google donne vie à des animaux en réalité augmentée lors de recherches

Google a annoncé la semaine dernière qu’un certain nombre de recherches animalières sur certains smartphones seraient désormais accompagnées d’une option de visualisation en 3D. C’est à dire, qu’une fois la recherche effectuée vous pourrez faire tourner l’animal de votre choix pour le regarder sous tous les angles et même voir ce qu’il rendrait chez vous en sélectionnant «View in your space», grâce à la caméra du smartphone.

A l’occasion de la conférence annuelle des développeurs de Google début mai, l’entreprise avait annoncé l’arrivée prochaine de modèles 3D et AR (en réalité augmentée) parmi les recherches sur son moteur pour les smartphones compatibles avec l’AR. Vendredi dernier, cette fonctionnalité a commencé à être déployée aux États-Unis, mais uniquement pour les recherches concernant des animaux.

Si vous voulez voir quelle place prendrait un pug ou un rottweiler dans votre appartement avant d’en acquérir un, il suffit d’entrer pug dans votre navigateur mobile Google puis de sélectionner parmi les réponses «View in 3D», pour le visualiser en 3D. Cette fonctionnalité permet de visualiser une modélisation 3D du chien que vous pourrez regarder sous tous les angles. Et si vous voulez voir exactement ce qu’il rendrait chez vous, il suffit de choisir «View in your space». L’application de la caméra s’ouvrira et Google vous conseillera sur la manière de calibrer votre appareil pour visualiser votre futur toutou, à l’échelle dans votre appartement, votre maison ou votre bureau via l’écran de votre smartphone.

A ce jour, cette fonctionnalité AR et 3D n’est proposée que pour un certain nombre d’animaux aux États-Unis, allant des animaux de compagnie (surtout des chiens) aux animaux sauvages comme les crocodiles, les requins mais aussi bon nombre de mammifères et des oiseaux. Si vous aviez toujours rêvé d’avoir un panda géant dans votre salon, Google vous en donne un aperçu réaliste.

Lors de la conférence, Google avait annoncé que cette fonctionnalité n’allait pas se limiter aux animaux, en effet, l’entreprise prévoit de proposer des modèles 3D et AR d’objets comme des chaussures ou de parties du corps. Reste à savoir quand cette fonctionnalité sera accessible aux utilisateurs dans le reste du monde.