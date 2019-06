Un E3 tourné vers l’avenir

Jeux. Alors que le salon du jeu vidéo E3 est habituellement l’occasion de découvrir les titres à venir pendant la prochaine année, l’édition 2019 donne en plus un aperçu de l’avenir de l’industrie.

Le E3 2019 est en quelque sorte une conférence de transition, alors que les géants du jeu vidéo et de la techno se préparent à l’arrivée de la prochaine génération de consoles.

Microsoft a lancé le bal dimanche à Los Angeles en dévoilant quelques détails de Project Scarlett, le nom de code donné à la future Xbox. Celle-ci sera dotée d’un processeur quatre fois plus puissant que celui de la Xbox One X, d’un disque SSD de nouvelle génération et beaucoup plus. Ces composants améliorés lui permettront de faire jouer des jeux avec une résolution 8K (ce que Sony a aussi promis il y a quelques semaines pour sa future PlayStation 5) et avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 120 images par seconde.

Bref, les jeux de demain offriront plus de détails, seront plus jolis et pourront être chargés presque instantanément. Tel qu’annoncé précédemment, Project Scarlett sera compatible avec tous les jeux Xbox One actuels. La console n’est pas attendue avant les Fêtes 2020. D’autres détails seront donc dévoilés pendant les prochains mois.

Le jeu dans le nuage est à nos portes

Le sujet de l’heure au E3 cette semaine n’est toutefois pas lié aux consoles, mais plutôt aux jeux dans le nuage, qui fonctionnent sur des serveurs et auxquels on accède avec une manette, un écran (comme un téléphone) et une bonne connexion internet.

Pour l’instant, le concept est surtout associé à Google, dont la plateforme Stadia est attendue en novembre, mais Sony et Microsoft ont aussi le jeu en diffusion dans leur mire.

Au E3, j’ai d’ailleurs eu l’occasion d’essayer Halo 5 sur un téléphone intelligent, grâce à un prototype du service xCloud de Microsoft, qui sera lancé en version d’essai plus tard cette année. Le résultat m’a semblé prometteur. L’image était belle, et la fluidité, sans reproche. Reste à voir si la qualité sera au rendez-vous à la maison, avec une connexion internet classique. Microsoft estime qu’il faudra être doté d’une vitesse d’au moins 7 Mbit/s pour jouer convenablement avec une résolution de 720 p, ce qui est tout de même raisonnable (une vitesse supérieure permettra de jouer en 1080p, bien entendu).

Il y a plus de 2 milliards de joueurs dans le monde, mais moins de 200 millions de consoles en circulation. Pour les studios, la diffusion de jeux représente donc une façon d’atteindre des centaines de millions de nouveaux joueurs. Pas étonnant que le concept emballe autant l’industrie.

179 G$ La taille du marché mondial du jeu vidéo a atteint 179,23 G$ en 2019.

Quelques jeux se démarquent

Le E3 débute à peine, mais quelques titres commencent déjà à se démarquer. Le jeu de rôle futuriste Cyberpunk 2077 fait beaucoup parler de lui cette année, et pas seulement en raison de l’apparition-surprise de Keanu Reeves à la conférence. Le jeu de CD PROJEKT RED s’annonce haut en couleur, avec une histoire riche et des graphismes à couper le souffle (si on peut se fier à ce qui a été présenté au E3).

Du coté d’Ubisoft, on retient surtout l’arrivée de Watch Dogs Legion, où il est possible de recruter n’importe quel personnage qu’on croise dans la ville pour se joindre à notre équipe de hackers. Une prouesse technologique qui permettra à chaque joueur de vivre une aventure unique.

Nintendo a pour sa part dévoilé des dizaines de jeux qui devraient plaire à ses amateurs les plus endurcis, comme Trials of Mana, Animal Crossing: New Horizon et même une suite à Zelda: Breath of the Wild, dont le lancement est toutefois probablement encore loin. Plusieurs jeux existants seront aussi portés sur la Switch, comme l’excellent The Witcher 3: Wild Hunt.

Dans un autre genre, le retour de la franchise Microsoft Flight Simulator en a surpris plusieurs. En intégrant des images satellitaires et l’intelligence artificielle Azure, le titre devrait nous permettre d’explorer la terre entière en 4K à bord de l’avion de notre choix. Flight Simulator s’annonce un pur délice pour les yeux.