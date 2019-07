Google cache un mini-jeu de tennis à l’occasion de Wimbledon

Le géant Google a caché un mini-jeu de tennis dans les résultats de recherches effectuées sur le tournoi de Wimbledon 2019, dont la phase finale se déroulera le week-end des 13 et 14 juillet.

Les recherches liées à Wimbledon font apparaître un encadré contenant les résultats des matchs. En faisant glisser la barre des intitulés de match, l’internaute découvrira une petite balle verte. Google a souhaité s’assurer que son mini-jeu ne passe pas inaperçu en passant par Twitter.

Il faut utiliser les flèches directionnelles de gauche et de droite pour servir et renvoyer la balle à son adversaire. Il suffit au personnage de se positionner au bon endroit pour jouer. Les coups ne sont pas dirigeables. En revanche, les balles sont de plus en plus rapides, ce qui complique graduellement les choses. Chaque nouvelle partie fait apparaître des personnages différents. Parmi eux, on retrouve même l’androïde de Google.

En s’appuyant sur ce jeu, Google pourrait extrapoler des informations sur l’âge du joueur, ses capacités cognitives et d’autres détails jamais encore récoltés par le géant.

Les finales du simple dame, du double messieurs et du double féminin se tiendront le 13 juillet. La finale du simple masculin et les doubles mixtes auront lieu le 14 juillet.