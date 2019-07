Couples mixtes, handicaps et animaux exotiques parmi les nouveaux emojis d’Apple

Au niveau des humains, les nouveaux emojis combinent sexes et couleurs de peau pour au final obtenir plus de 75 combinaisons possibles de couples mixtes. Apple insiste également au niveau du handicap en proposant des emojis représentant un chien guide, des personnes en fauteuil roulant, une oreille disposant d’une aide auditive ou bien encore un bras et une jambe prothétique. Parmi les autres nouveautés, plus ou moins indispensables, figurent un maillot de bain une pièce, une gaufre, du beurre et de l’ail ainsi qu’un paresseux, un flamant rose ou encore un orang-outan, un cerf-volant et un yo-yo.

En réalité, Apple ne fait qu’adapter à sa propre charte graphique une sélection des nouveaux emojis annoncés en début d’année par le Consortium Unicode. La prochaine vague prévue pour 2020 (intitulée Unicode 13.0) pourrait comporter, pêle-mêle, un bison, un mammouth, un dodo, un cafard, une plante en pot, une fondue, un accordéon, des tongs, une brosse à dents et le symbole transgenre. Tous sont en tout cas sujets à validation d’ici l’année prochaine.