Microsoft tiendra sa prochaine keynote le 2 octobre

Comme prévu, un ponte de Microsoft a annoncé que le Surface Event de 2019 sera diffusé en direct, le 2 octobre, avec comme intention de montrer «au monde l’avenir de Surface & Microsoft».

Panos Panay, Chief Product Officer chez Microsoft, a annoncé la tenue de la prochaine keynote de sa firme, à New York, le 2 octobre (10h heure locale).

This October 2nd we're showing the world what's next for Surface & Microsoft…and we're doing it live. Tune in at https://t.co/gL1bQ1Wmas at 10am EDT. #MicrosoftEvent #GetReady #Pumped pic.twitter.com/opDaJOsLGf

— Panos Panay (@panos_panay) September 12, 2019