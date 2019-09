Les consoles Sega et Nintendo lancées la même semaine qu’Apple Arcade

La console rétro miniature de Sega, la Genesis Mini, est commercialisée le 19 septembre en Amérique du Nord (mais la Mega Drive Mini arrivera en Europe le 4 octobre), la veille de la nouvelle Switch plus légère et plus chère de Nintendo, alors qu’Apple lance officiellement son service de jeux sur abonnement pour iPad et iPhone, ce 19 septembre.

La nouvelle console de Sega contient une véritable ludothèque intégrée de 42 titres, avec des incontournables des années 1980. Apparue en 1988, la Mega Drive a vu le jour deux ans avec la console Super Nintendo. Elle a rapidement permis de jouer à des titres devenus cultes, comme la franchise Sonic, ou des jeux d’action comme Golden Axe, Gunstar Heroes, Road Rash II et Streets of Rage 2.

Sont ensuite arrivés des titres comme Columns (alternative à Tetris), alors que Phantasy Star IV et Shining Force ont aidé les jeux de rôle à toucher un public plus vaste.

Tous les titres évoqués précédemment figurent parmi les 22 titres communs aux trois éditions globales de la Sega Genesis Mini américaine vendue au prix de 80$.

Des variantes existent selon les pays, on notera que le public européen pourra s’acheter la Mega Drive Mini à partir du 4 octobre au prix de 99$.

De son côté, Nintendo s’apprête à accueillir une nouvelle vague de joueurs sur Switch.

A partir du 20 septembre, la Switch Lite modifie le design original de la console en l’élargissant un peu, en augmentant la durée de vie de sa batterie tout en allégeant l’appareil.

Elle se débarrasse aussi des manettes détachables de la première Switch et de la compatibilité avec les écrans télé. Elle coûte 259$, soit 150$ de moins que la console de génération précédente.

La date du 20 septembre a aussi été choisie pour coïncider avec la parution de The Legend of Zelda: Link’s Awakening, une version remastérisée très attendue du titre d’action à succès de 1993 sur Game Boy.

Il faudra cependant patienter encore deux mois pour jouer à Pokémon Epée et Pokémon Bouclier, peut-être les deux titres les plus attendus des détenteurs de Switch.

Alors que Sega et Nintendo ont annoncé les dates de sortie de leurs consoles portables il y a plusieurs mois, Apple a attendu la semaine dernière pour annoncer la date du 19 septembre pour son service de jeux en ligne, Apple Arcade.

Il proposera plus de 100 titres, au prix de 5,99$ par mois, à jouer sur iPhone et iPad. Le service mélange les titres exclusifs sur mobile à des nouveautés, comme par exemple une version moderne de Frogger in Toy Town, The Pathless, le titre d’aventures Shantae and the Seven Sirens ou le jeu parodique loufoque sur le golf What the Golf.