Nintendo Switch Lite: une version légère qui a meilleur goût

Un produit allégé n’est pas forcément inférieur. J’achète souvent des aliments réduits en sel, je préfère le Coca-Cola Zero à la recette originale et le lait 2% me plait plus que le 3,25%. La Nintendo Switch Lite trône désormais au sommet de cette liste.

La nouvelle console de Nintendo se veut une version 100% portable de la Switch régulière. Contrairement à l’appareil lancé il y a plus de deux ans maintenant, la version allégée ne peut donc pas être utilisée sur son téléviseur. Au lieu de cela, on la tient toujours entre ses mains, peu importe que l’on soit dans le métro ou à la maison.

Technologiquement, les deux consoles sont à toutes fins pratiques identiques. L’écran de la Switch Lite est un peu plus petit, mais les deux appareils sont aussi puissants et ils sont compatibles avec presque tous les mêmes jeux (à part quelques rares exceptions, comme 1-2 Switch, Nintendo Labo et Super Mario Party).

La Switch Lite offre plusieurs améliorations par rapport à son grand frère. Sa taille est tout d’abord 20% plus petite, ce qui représente une différence considérable. C’est assez pour me convaincre de la mettre en vitesse dans mon sac plutôt que de la laisser à la maison lors d’un déplacement.

3-7 3 à 7 heures : l’autonomie de la Nintendo Switch Lite, selon les jeux.

La console est aussi plus agréable entre les mains. Sa finition est améliorée, avec une solidité accrue et des boutons agréables à enfoncer. J’ai installé l’excellent The Legend of Zelda: Link’s Awakening sur les deux consoles, mais c’est sur la Lite que j’ai préféré y jouer. J’ai l’impression que ce sera le cas plus souvent qu’autrement. Après tout, je joue déjà 98% du temps avec ma Switch entre mes mains. Son mode télé ne devrait pas me manquer.

La télé n’a pas dit son dernier mot

Je ne suggérais pas la Switch Lite à tout le monde pour autant. Pour les familles qui n’ont aucune console, la possibilité de jouer à plusieurs sur le téléviseur du salon est certainement un atout considérable, qui rend l’expérience beaucoup plus amusante que d’avoir des enfants les yeux rivés sur leur écran respectif. Même chose pour ceux qui apprécient avant tout l’aspect communautaire des titres Nintendo.

Pour tous les autres, la nouvelle console de Nintendo devrait être la version à privilégier. C’est la meilleure façon de jouer aux jeux Nintendo si vous possédez déjà une Xbox One ou une PS4, et c’est une excellente façon de faire plaisir à tout le monde pendant les longs déplacements en voiture si vous avez déjà une Switch familiale.

Surtout qu’à 259$, celle-ci représente une économie de 140$ par rapport au modèle plus grand. Pour une fois que l’appareil le moins cher est aussi le meilleur, aussi bien en profiter.