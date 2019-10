Levi’s se lance dans la veste en jean connectée

Après une première version en 2017, Levi’s lance une nouvelle génération de veste connectée via la technologie Jacquard développée par Google. Cette nouvelle collection, pour hommes et femmes, sera disponible à partir du 3 octobre 2019 en ligne et dans quelques boutiques Levi’s.

Cette veste en jean Trucker dispose d’une partie interactive sur l’avant de la manche gauche. Depuis celle-ci, il est possible d’interagir avec son smartphone, comme passer ou répondre à des appels, prendre des photos à distance, écouter de la musique sur une enceinte, recevoir des alertes, etc. Il est également possible de personnaliser certains gestes.

Le module Jacquard se retire facilement et est bien entendu à recharger régulièrement. Ce dispositif est compatible avec tous les smartphones fonctionnant sous iOS 10 et Android 6.0.1 ou des versions plus récentes. L’ensemble résiste à la pluie et même au lavage en machine, en cycle pour linge délicat.

Plus abordable que le premier modèle sorti il y a maintenant deux ans, la veste Levi’s Trucker with Jacquard by Google est annoncée à partir de 198 dollars aux États-Unis. Pour la première fois, elle sera également disponible hors des frontières américaines. Notamment en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en France.

Pour rappel, l’idée du projet Jacquard, développé par le groupe Google ATAP en collaboration avec Levi’s, est de pouvoir transformer n’importe quel vêtement en surface tactile interactive réagissant au moindre geste. Tout ceci est rendu possible grâce à de nouveaux fils conducteurs combinant des alliages métalliques extrêmement minces avec des matières naturelles ou synthétiques plus classiques. A l’oeil, rien ne doit distinguer ces fils de ce qui est aujourd’hui utilisé dans l’industrie vestimentaire.