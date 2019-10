La nouvelle PlayStation 5 annoncée pour fin 2020

Jim Ryan, le patron de Sony, a annoncé que la nouvelle console de jeux débarquerait pour les fêtes de fin d’année de 2020 et qu’elle s’appellerait PlayStation 5. Elle sera par ailleurs dotée de manettes innovantes augmentant l’immersion.

C’est sur le blog PlayStation que la fenêtre de sortie de la PS5 a été annoncée par le PDG de Sony Interactive Entertainment.

Aux États-Unis, les fêtes de fin d’année démarrent avec Thanksgiving, le dernier jeudi de novembre. Cependant la PlayStation 4, suivie de la PlayStation 4 Pro sont toutes deux sorties deux semaines avant Thanksgiving, et la PlayStation 3 une semaine avant. Ceci laisse présager une sortie pour la PS5 dès la mi-novembre 2020.

L’architecte de la nouvelle console, Mark Cerny, a développé certains détails concernant la PS5 dans un entretien avec le magazine Wired. Déjà en charge du développement matériel de la PlayStation 4, il a évoqué des disques optiques pour la PS5, du stockage intégré et une manette innovante.

L’installation des jeux sera moins contrainte sur la PS5, Wired mentionne la possibilité d’installer seulement la partie multijoueur d’un titre et de repousser le mode solo à plus tard, pour économiser de l’espace SSD et pour que le jeu fonctionne plus rapidement.

Les jeux physiques de la nouvelle PlayStation utiliseront des disques optiques de 100 Go, à insérer dans le lecteur Bluray 4K de la machine.

Mais la grande annonce concerne le retour haptique proposé par la nouvelle manette développée par Sony. La nouvelle manette fera appel au toucher par des effets de vibration, de force et de mouvement sur des objets virtuels.

Elle permettra ainsi de reproduire différentes surfaces (sable, boue, glace, eau) ou des situations (par exemple un accident de voiture, un tacle en football) et de les retranscrire en vibrations et en sensations différentes selon le contexte du jeu pour augmenter l’immersion du joueur via la manette.