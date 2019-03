Dans la trousse: favoris du mois de mars 2019

Voici les petits pots qui ont attiré notre attention ce mois-ci.

Pour la cuisine

Rocky Mountain Soap Co, marque réputée pour ses produits concoctés à partir d’une courte liste d’ingrédients d’origine naturelle, gagne a être connue. Son savon à main, par exemple, récemment reformulé dans ses installations de Canmore, au pied des Rocheuses, tire bénéfice de l’acide lactique, un agent nettoyant doux aux propriétés antibactériennes. Il ne contient que 10 ingrédients au total, dont de l’huile de coco et de l’huile d’olive et des huiles essentielles de romarin, de menthe, d’eucalyptus et de lavande pour la fragrance. Son seul défaut? Puisqu’il n’y a pas (encore) de point de vente au Québec, il faut absolument le commander en ligne.

Kitchen Hand Wash, Rocky Mountain Soap Co, 15$

Huiles de beauté

Les huiles continuent de séduire. Élaborée en Colombie-Britannique, la gamme d’huiles de la marque Scentuals est des plus polyvalentes – on peut les utiliser autant en complément de nos soins pour le visage que sur le corps ou les cheveux. Chacune a ses propriétés: Avocat pour nourrir, Églantier pour hydrater, Camélia pour atténuer les cicatrices, Chanvre pour réguler la production de sébum, Tamanu ou Argousier pour réduire les imperfections… Bref, on les a toutes adoptées!

Huiles de beauté Scentuals, 30$ chacune

Une crinière de sirène au quotidien

Lancé le mois dernier en Amérique du Nord, ce soin capillaire se trouve sur les tablettes depuis cinq ans au Brésil, où il a fait ses preuves. La promesse: en finir avec les «bad hair days» en une étape très simple, explique en entrevue le coiffeur Denis Binet, porte-parole de Pantène au Québec. Il suffit de troquer, une fois par semaine, son revitalisant habituel pour ce traitement enrichi de provitamine B5 et de glycérine. Même pas besoin de laisser poser. En une petite minute, les cheveux absorbent la formule, ce qui leur redonnera brillance et souplesse sans pour autant les alourdir. Tout indiqué pour finir l’hiver en beauté!

Ampoules Intense Rescue Shots, Pantene Pro-V, 8$ la boîte de 3 ampoules à dose unique

Le dompteur de sourcils!

Ce n’est pas tout d’avoir une ligne de sourcils impeccable, encore faut-il parfois dompter ces quelques poils rebelles qui ne veulent tout simplement pas rentrer dans le rang! Parce qu’on n’a pas nécessairement besoin d’un trait de crayon ou de poudre colorée (ou parce qu’on n’a pas la main assez sûre pour les appliquer correctement), voici un gel translucide pour les dompter discrètement et facilement. On aime autant la formule qui ne s’agglutine pas que la petite brosse haute définition.

Brilliant Brow, Beautycounter, 30$

Bye-bye, dissolvant!

Du vernis qui s’enlève sans dissolvant? C’est bien ce que promet la marque montréalaise Elle R Cosmétiques. Offerts en 31 couleurs portant les noms des plus grandes villes du monde, ces vernis sont en plus, aux dires du distributeur, exempts de 18 «agents toxiques», comme le formaldéhyde, le toluène, les phtalates, le camphre, le plomb ou le mercure. Autres avantages: une belle brillance et un séchage rapide. Seul bémol: la couleur ne tient pas très bien. Cela dit, si vous êtes du genre à changer de couleur aux deux jours, voilà le produit qu’il vous faut.

Vernis Looky Peel-Off (nuance Madrid), Elle R Cosmétiques, 12$

